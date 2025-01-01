Спектакль Старик и море

Приглашаем всех любителей театра на уникальный моноспектакль по повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», который представит талантливый Григорий Антипенко. Это произведение, ставшее классикой мировой литературы, переносит зрителей в мир борьбы человека с природой и собственными внутренними демонами.
Спектакль впервые будет показан в апреле 2024 года в Арт-кафе Дома Вахтангова, расположенном в сердце Владикавказа. Город уже давно стал родным для многих творческих людей, и именно здесь зрители смогут насладиться глубиной и красотой Хемингуэевского текста в исполнении Антипенко.
«Старик и море» рассказывает историю старого рыбака Сантьяго, который в течение 84 дней не ловил ни одной рыбы. Его решимость и страсть к жизни становятся символом человеческого духа. Моноспектакль предлагает зрителям уникальную возможность глубже понять персонажа и его внутренние переживания.
Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Билеты можно приобрести заранее, так как количество мест ограничено. Ждем вас на премьере!