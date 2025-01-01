Спектакль Старик и море

Моноспектакль Григория Антипенко «Старик и море» в Театре Вахтангова

Приглашаем всех любителей театра на уникальный моноспектакль по повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», который представит талантливый Григорий Антипенко. Это произведение, ставшее классикой мировой литературы, переносит зрителей в мир борьбы человека с природой и собственными внутренними демонами.

Премьера в Владикавказе

Спектакль впервые будет показан в апреле 2024 года в Арт-кафе Дома Вахтангова, расположенном в сердце Владикавказа. Город уже давно стал родным для многих творческих людей, и именно здесь зрители смогут насладиться глубиной и красотой Хемингуэевского текста в исполнении Антипенко.

О спектакле

«Старик и море» рассказывает историю старого рыбака Сантьяго, который в течение 84 дней не ловил ни одной рыбы. Его решимость и страсть к жизни становятся символом человеческого духа. Моноспектакль предлагает зрителям уникальную возможность глубже понять персонажа и его внутренние переживания.

Интересные факты

Эрнест Хемингуэй получил Нобелевскую премию по литературе в 1954 году, частично благодаря этой повести.

Повесть была написана в 1951 году и считается одной из самых известных работ автора.

Григорий Антипенко - известный российский актер, который ранее работал в театрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Билеты можно приобрести заранее, так как количество мест ограничено. Ждем вас на премьере!