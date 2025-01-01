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Старик и море
Билеты от 2000₽
Киноафиша Старик и море

Спектакль Старик и море

Постановка
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе 16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Григория Антипенко «Старик и море» в Театре Вахтангова

Приглашаем всех любителей театра на уникальный моноспектакль по повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», который представит талантливый Григорий Антипенко. Это произведение, ставшее классикой мировой литературы, переносит зрителей в мир борьбы человека с природой и собственными внутренними демонами.

Премьера в Владикавказе

Спектакль впервые будет показан в апреле 2024 года в Арт-кафе Дома Вахтангова, расположенном в сердце Владикавказа. Город уже давно стал родным для многих творческих людей, и именно здесь зрители смогут насладиться глубиной и красотой Хемингуэевского текста в исполнении Антипенко.

О спектакле

«Старик и море» рассказывает историю старого рыбака Сантьяго, который в течение 84 дней не ловил ни одной рыбы. Его решимость и страсть к жизни становятся символом человеческого духа. Моноспектакль предлагает зрителям уникальную возможность глубже понять персонажа и его внутренние переживания.

Интересные факты

  • Эрнест Хемингуэй получил Нобелевскую премию по литературе в 1954 году, частично благодаря этой повести.
  • Повесть была написана в 1951 году и считается одной из самых известных работ автора.
  • Григорий Антипенко - известный российский актер, который ранее работал в театрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Билеты можно приобрести заранее, так как количество мест ограничено. Ждем вас на премьере!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 2000 ₽
27 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Старик и море Старик и море Старик и море Старик и море Старик и море Старик и море Старик и море Старик и море Старик и море Старик и море Старик и море Старик и море Старик и море Старик и море Старик и море Старик и море

В ближайшие дни

Ученая семейка и Искусственный интеллект!
Детский Иммерсивный
Ученая семейка и Искусственный интеллект!
9 мая в 10:45 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Трактирщица
12+
Комедия
Трактирщица
28 декабря в 19:00 Дворец на Яузе
от 1500 ₽
Сезон дождей
16+
Пластический
Сезон дождей
2 ноября в 18:00 Театр на Мельникова
от 700 ₽
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