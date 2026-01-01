Спектакль Идиот

Идиот
Постановка
Театр им. Пушкина 16+
На сцене — захватывающая адаптация произведения Ф.М. Достоевского. Князь Лев Николаевич Мышкин, вернувшись в Петербург после долгого лечения в Швейцарии, сталкивается с непростой реальностью. В этом сыром и туманном городе у него нет друзей и знакомых, но каждый новый встречный — от генерала до нищего — жаждет его внимания и любви.

Спектакль, поставленный Сергеем Тонышевым, это не просто иллюстрация литературного шедевра. Здесь рассматриваются важные вопросы о человеческих отношениях и моральных ценностях. Работа заставляет задуматься о том, как в мире, где добродетель воспринимается как безумие, сострадание может стать причиной потери рассудка.

Спектакль объединяет уникальные актерские таланты и современную сценографию, что делает его актуальным для зрителей всех возрастов. Это не просто театральная постановка, а возможность переосмыслить классические идеи и их значение в современном обществе.

Режиссер
Сергей Тонышев
В ролях
Андрей Кузичев
Вера Воронкова
Евгения Леонова
Александр Кубанин
Вероника Сафонова

Июнь
3 июня среда
19:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
от 800 ₽
16 июня вторник
19:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
от 800 ₽

