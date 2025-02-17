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Stand-Up по-Женски
Киноафиша Stand-Up по-Женски

Stand-Up по-Женски

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальное комедийное шоу с лучшими девушками-комиками!

Приглашаем вас на стендап, в котором лучшие комики из Петербурга и Москвы соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителям заряд искреннего и эмоционального юмора. Вас ждут откровенные истории о бывших, обсуждения настоящих отношений и множество наболевших тем — всё без цензуры!

Почему стоит посетить?

Это шоу будет интересно и мужчинам, и женщинам. Женский стендап отличается своей искренностью и глубиной, поэтому гарантированно вызовет множество эмоций и смеха.

Хэдлайнеры

Каждые выходные на сцене выступает приглашённый комик из Москвы, который станет хэдлайнером вечера. Вот кто вас ждёт:

  • 27–29 сентября — Кристина Ганина («Женский стендап» на ТНТ)
  • 4–6 октября — Анна Пашинина («Женский стендап» на ТНТ)
  • 11–13 октября — Виолетта Мнацаканян (МСК)
  • 18–21 октября — Оля Баженова (МСК)
  • 24–25 октября — Катя Котофеева («Comedy Баттл» на ТНТ)
  • 25–27 октября — Лена Корнеева («Не спать» на ТНТ)
  • 1–3 ноября — Динара Курбанова (звезда YouTube и «Comedy Баттл» на ТНТ)

Места проведения

Концерты проходят на нескольких площадках:

  • Сплетни — модный бар Анны Асти в центре города с высокими потолками и топовыми комиками.
  • Commode — популярный бар на Невском проспекте.
  • Руки Вверх! на Грибоедова и Московском — танцевальные бары Сергея Жукова в стиле 90-х с ночной дискотекой.

Во время концертов во всех заведениях работает кухня и бар. Столы обслуживаются официантами. Обратите внимание, что бронь столика действительна только до конца концерта. Если вы хотите остаться после стендапа, уточните условия в баре.

Скидки и акции заведений во время мероприятий не действуют.

Не упустите шанс зарядиться позитивом и хорошим настроением!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 990 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 990 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:30 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 990 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 990 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:30 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 990 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 990 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:30 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
18:30 от 690 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 990 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 990 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:30 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
18:30 от 690 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 990 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 990 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:30 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
18:30 от 690 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 690 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 590 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 990 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 990 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:30 от 790 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
18:30 от 690 ₽
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
19:15 от 790 ₽

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Приключения Электроников
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Поп Панк
Приключения Электроников
30 августа в 20:00 Jagger
от 1000 ₽
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