Stand-Up по-Женски

Уникальное комедийное шоу с лучшими девушками-комиками!

Приглашаем вас на стендап, в котором лучшие комики из Петербурга и Москвы соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителям заряд искреннего и эмоционального юмора. Вас ждут откровенные истории о бывших, обсуждения настоящих отношений и множество наболевших тем — всё без цензуры!

Почему стоит посетить?

Это шоу будет интересно и мужчинам, и женщинам. Женский стендап отличается своей искренностью и глубиной, поэтому гарантированно вызовет множество эмоций и смеха.

Хэдлайнеры

Каждые выходные на сцене выступает приглашённый комик из Москвы, который станет хэдлайнером вечера. Вот кто вас ждёт:

27–29 сентября — Кристина Ганина («Женский стендап» на ТНТ)

— Кристина Ганина («Женский стендап» на ТНТ) 4–6 октября — Анна Пашинина («Женский стендап» на ТНТ)

— Анна Пашинина («Женский стендап» на ТНТ) 11–13 октября — Виолетта Мнацаканян (МСК)

— Виолетта Мнацаканян (МСК) 18–21 октября — Оля Баженова (МСК)

— Оля Баженова (МСК) 24–25 октября — Катя Котофеева («Comedy Баттл» на ТНТ)

— Катя Котофеева («Comedy Баттл» на ТНТ) 25–27 октября — Лена Корнеева («Не спать» на ТНТ)

— Лена Корнеева («Не спать» на ТНТ) 1–3 ноября — Динара Курбанова (звезда YouTube и «Comedy Баттл» на ТНТ)

Места проведения

Концерты проходят на нескольких площадках:

Сплетни — модный бар Анны Асти в центре города с высокими потолками и топовыми комиками.

— модный бар Анны Асти в центре города с высокими потолками и топовыми комиками. Commode — популярный бар на Невском проспекте.

— популярный бар на Невском проспекте. Руки Вверх! на Грибоедова и Московском — танцевальные бары Сергея Жукова в стиле 90-х с ночной дискотекой.

Во время концертов во всех заведениях работает кухня и бар. Столы обслуживаются официантами. Обратите внимание, что бронь столика действительна только до конца концерта. Если вы хотите остаться после стендапа, уточните условия в баре.

Скидки и акции заведений во время мероприятий не действуют.

Не упустите шанс зарядиться позитивом и хорошим настроением!