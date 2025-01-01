Меню
Саша Малой. Стендап-концерт
Киноафиша Саша Малой. Стендап-концерт

Саша Малой. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Саши Малого в Уфе

Саша Малой — талантливый стендап-комик, путешественник и восходящая модель. Он уже успел завоевать сердце зрителей своим неповторимым стилем и глубокой искренностью.

Экспрессивность и эмоции

Саша считается одним из самых экспрессивных комиков на современном стендап-рынке. Его выступления отличаются яркой эмоциональной подачей и умением раскрывать свои мысли с невероятной искренностью. В каждой шутке он делится своими личными переживаниями, что делает его творчество близким и понятным зрителям.

Ожидания от концерта

Посетив концерты Саши Малого, вы можете рассчитывать на заряд положительных эмоций и хороший юмор. Этот стендап-концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей качественного комедийного контента. Не упустите возможность узнать о его взглядах на жизнь и забавные ситуации, с которыми ему довелось столкнуться в его необычных путешествиях.

Почему стоит прийти

Если вы хотите провести вечер в хорошей компании и зарядиться позитивом, стендап-концерт Саши Малого — отличный выбор. Его стиль и уникальные наблюдения обещают стать новыми впечатлениями для каждого зрителя.

Не пропустите шанс увидеть Сашу в действии — его чувство юмора и искренность непременно оставят неизгладимое впечатление!

Октябрь
26 октября воскресенье
19:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1250 ₽

