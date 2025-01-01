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Ислам Итляшев. 10 лет на сцене
Билеты от 1800₽
Киноафиша Ислам Итляшев. 10 лет на сцене

Ислам Итляшев. 10 лет на сцене

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Ислама Итляшева: вечер эмоций и музыки

Не упустите шанс насладиться великолепным сольным концертом Ислама Итляшева! Этот уникальный исполнитель, известный как первооткрыватель Кавказского шансона, готов порадовать своих поклонников яркими хитами и запоминающимися мелодиями.

Яркие хиты и душевная лирика

На концерте вас ждут самые популярные композиции, которые занимают верхние строчки музыкальных чартов. Ислам Итляшев умело сочетает зажигательные лезгинки с душевной лирикой, создавая неповторимую атмосферу. Каждый его номер — это история, полная эмоций и переживаний, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Не пропустите уникальное событие

Приходите и погрузитесь в мир музыки и эмоций вместе с Исламом Итляшевым. Этот вечер обещает стать незабываемым событием для всех любителей качественной музыки и искренних выступлений. Убедитесь сами, что творчество Ислама действительно способно тронуть душу.

Забронируйте билеты заранее, чтобы стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 ноября
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
19:00 от 1800 ₽

В других городах

Омск, 26 октября
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
19:00 от 1800 ₽
Екатеринбург, 9 ноября
Максимилианс Екатеринбург, Куйбышева, 44д, World Trade Center Ekaterinburg
19:00 от 2000 ₽
Пермь, 12 ноября
Горный хрусталь Пермь, Уральская, 85, 2 этаж
20:00 от 1800 ₽
Самара, 16 ноября
Максимилианс Самара, Московское ш., 4, корп. 14, ТЦ «Скала», 1 этаж
19:00 от 2500 ₽
Нижний Новгород, 21 ноября
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
20:00 от 1800 ₽
Рязань, 26 ноября
Клуб «Deep Club» Рязань, пр. Завражнова, 4
20:00 от 1800 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
Base St. Petersburg (Гигант Холл) Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 44
20:00 от 1800 ₽
Воронеж, 6 декабря
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
20:00 от 1500 ₽
Волгоград, 11 декабря
Кроп Arena Волгоград, Краснознаменская, 3а, парк «Раздолье»
20:00 от 1800 ₽
Ростов-на-Дону, 12 декабря
Кроп-арена Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 270/1
20:00 от 1800 ₽
Краснодар, 13 декабря
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
20:00 от 1800 ₽

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