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Аве Мария. Музыка молитвы. Органный вечер при свечах
Билеты от 800₽
Киноафиша Аве Мария. Музыка молитвы. Органный вечер при свечах

Аве Мария. Музыка молитвы. Органный вечер при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Органные вечера при свечах в соборе

В программе — шедевры вокальной и органной музыки, посвященные известной католической молитве «Ave Maria», текст которой был создан на основе Евангелия от Луки более тысячи лет назад.

Музыкальные шедевры

Это сакральное сочинение вдохновляло композиторов на протяжении веков. Более пятидесяти мастеров, среди которых Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Франц Шуберт и Шарль Гуно, создали свои версии «Ave Maria», каждый внося уникальный вклад в музыкальную традицию.

Вечер классической музыки

На концерте вы сможете насладиться произведениями, которые вызывают сильные эмоции и находят отклик в сердцах слушателей. В программе:

  • Г. Ф. Гендель. «Аллилуйя» из оратории «Мессия»
  • И. С. Бах – Ш. Гуно. «Ave Maria»
  • И. С. Бах. Фантазия до мажор
  • И. С. Бах. Сицилиана
  • М. А. Шарпантье. Te Deum
  • Ф. Шуберт. «Ave Maria»
  • Дж. Каччини. «Ave Maria»
  • Л. Боэльман. Молитва «Notre Dame»
  • Дж. Перголези. Арии №2 и №6 из кантаты «Stabat Mater»
  • В. А. Моцарт. Увертюра до мажор
  • В. А. Моцарт. Ария «Аллилуйя» из мотета «Exsultate, jubilate»

Обратите внимание, что программа может изменяться.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Красилова (сопрано)
  • Анастасия Сидельникова (орган)

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).

 

Купить билет на концерт Аве Мария. Музыка молитвы. Органный вечер при свечах

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Сентябрь
27 сентября воскресенье
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
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