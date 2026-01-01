Аве Мария. Музыка молитвы. Органный вечер при свечах

В программе — шедевры вокальной и органной музыки, посвященные известной католической молитве «Ave Maria», текст которой был создан на основе Евангелия от Луки более тысячи лет назад.
Это сакральное сочинение вдохновляло композиторов на протяжении веков. Более пятидесяти мастеров, среди которых Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Франц Шуберт и Шарль Гуно, создали свои версии «Ave Maria», каждый внося уникальный вклад в музыкальную традицию.
На концерте вы сможете насладиться произведениями, которые вызывают сильные эмоции и находят отклик в сердцах слушателей. В программе:
Обратите внимание, что программа может изменяться.
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).