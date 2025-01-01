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Stand Up концерт в Москве
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Киноафиша Stand Up концерт в Москве

Stand Up концерт в Москве

18+
Возраст 18+
Билеты от 590₽

О концерте/спектакле

Stand Up Концерт в Москве: Легендарные Вечеринки от Patriki Concert

Приглашаем вас на уникальные Stand Up концерты в Москве! Это — вечеринки от Patriki Concert, где выступают популярные комики с самыми остроумными и смешными шутками. Каждый концерт — это новое шоу с секретным составом артистов, что делает каждое мероприятие неповторимым.

Важные Сведения для Зрителей

  • Время сбора гостей: за 30 минут до начала программы.
  • Возрастное ограничение: вход строго 18+. На некоторых площадках могут попросить паспорт.
  • Программы лояльности: обратите внимание, что скидки и акции, действующие в обычное время, могут не работать во время концерта. Уточняйте информацию в заведениях перед покупкой билетов.

Рассадка и Бронирование

Все билеты привязаны к определённому столику или месту в зале. Менеджер разместит вас в соответствии с купленным билетом. Если вы приходите с компанией, рекомендуем приобретать билеты на одно имя или заранее связаться с нами для объединения компаний. 

Не упустите возможность насладиться вечерком отличного юмора и незабываемых впечатлений!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
19:30 от 890 ₽
24 июля
Los bandidos Москва, Маросейка, 2/15, стр. 1
19:30 от 590 ₽
25 июля
Papa Moscow Москва, 1-я Брестская, 2, стр. 3
19:30 от 590 ₽
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
20:30 от 590 ₽
26 июля
Papa Moscow Москва, 1-я Брестская, 2, стр. 3
19:30 от 590 ₽
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
21:00 от 590 ₽
27 июля
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
20:30 от 590 ₽
30 июля
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
19:30 от 590 ₽
31 июля
Los bandidos Москва, Маросейка, 2/15, стр. 1
19:30 от 590 ₽
1 августа
Papa Moscow Москва, 1-я Брестская, 2, стр. 3
19:30 от 590 ₽
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
20:30 от 590 ₽
2 августа
Papa Moscow Москва, 1-я Брестская, 2, стр. 3
19:30 от 590 ₽
Everland Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 1
20:30 от 590 ₽
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
21:00 от 590 ₽
3 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
20:30 от 590 ₽
6 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
19:30 от 590 ₽
7 августа
Los bandidos Москва, Маросейка, 2/15, стр. 1
19:30 от 590 ₽
8 августа
Papa Moscow Москва, 1-я Брестская, 2, стр. 3
19:30 от 590 ₽
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
20:30 от 590 ₽
9 августа
Papa Moscow Москва, 1-я Брестская, 2, стр. 3
19:30 от 590 ₽
Everland Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 1
20:30 от 590 ₽
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
21:00 от 590 ₽
10 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
20:30 от 590 ₽
13 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
19:30 от 590 ₽
14 августа
Los bandidos Москва, Маросейка, 2/15, стр. 1
19:30 от 590 ₽
15 августа
Papa Moscow Москва, 1-я Брестская, 2, стр. 3
19:30 от 590 ₽
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
20:30 от 590 ₽
16 августа
Papa Moscow Москва, 1-я Брестская, 2, стр. 3
19:30 от 590 ₽
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
21:00 от 590 ₽
17 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
20:30 от 590 ₽
20 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
19:30 от 590 ₽
21 августа
Los bandidos Москва, Маросейка, 2/15, стр. 1
19:30 от 590 ₽
22 августа
Papa Moscow Москва, 1-я Брестская, 2, стр. 3
19:30 от 590 ₽
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
20:30 от 590 ₽
23 августа
Papa Moscow Москва, 1-я Брестская, 2, стр. 3
19:30 от 590 ₽
Everland Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 1
20:30 от 590 ₽
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
21:00 от 590 ₽
24 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
20:30 от 590 ₽
27 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
19:30 от 590 ₽
28 августа
Los bandidos Москва, Маросейка, 2/15, стр. 1
19:30 от 590 ₽
29 августа
Papa Moscow Москва, 1-я Брестская, 2, стр. 3
19:30 от 590 ₽
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
20:30 от 590 ₽
30 августа
Papa Moscow Москва, 1-я Брестская, 2, стр. 3
19:30 от 590 ₽
Everland Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 1
20:30 от 590 ₽
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
21:00 от 590 ₽
31 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
20:30 от 590 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
29 сентября в 19:30 Standup Café
от 500 ₽
Линда. Все хиты
18+
Поп
Линда. Все хиты
4 октября в 19:00 Руки вверх!
от 2000 ₽
18+
Рок Электронная музыка
Рокикараоке
26 июля в 23:00 16 тонн
от 1500 ₽
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