Stand Up Концерт в Москве: Легендарные Вечеринки от Patriki Concert

Приглашаем вас на уникальные Stand Up концерты в Москве! Это — вечеринки от Patriki Concert, где выступают популярные комики с самыми остроумными и смешными шутками. Каждый концерт — это новое шоу с секретным составом артистов, что делает каждое мероприятие неповторимым.

Важные Сведения для Зрителей

Время сбора гостей: за 30 минут до начала программы.

за 30 минут до начала программы. Возрастное ограничение: вход строго 18+. На некоторых площадках могут попросить паспорт.

вход строго 18+. На некоторых площадках могут попросить паспорт. Программы лояльности: обратите внимание, что скидки и акции, действующие в обычное время, могут не работать во время концерта. Уточняйте информацию в заведениях перед покупкой билетов.

Рассадка и Бронирование

Все билеты привязаны к определённому столику или месту в зале. Менеджер разместит вас в соответствии с купленным билетом. Если вы приходите с компанией, рекомендуем приобретать билеты на одно имя или заранее связаться с нами для объединения компаний.

Не упустите возможность насладиться вечерком отличного юмора и незабываемых впечатлений!