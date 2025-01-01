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Чичерина
Билеты от 2000₽
Киноафиша Чичерина

Чичерина

Бывшая звезда альтернативы с песнями для Донбасса 12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт Юлии Чичериной в Москве

Концерт Юлии Чичериной состоится 5 декабря в 20:00 в московском клубе Урбан. Юлия Чичерина — одна из самых популярных российских рок-певиц 2000-х, актриса и общественный деятель. Ее музыкальная карьера стремительно взлетела после выхода песни «Ту-лу-ла», ставшей частью культового фильма «Брат-2». С тех пор Юлия радует своих поклонников живыми выступлениями и новыми песнями.

Знаковые хиты

Среди самых известных композиций Чичериной можно выделить:

  • «Жара»
  • «40 000 км»
  • «Блюдца»
  • «Уходя-уходи»
  • «Рвать»
  • «Добровольческая»

С 2022 года Юлия является заслуженным артистом Российской Федерации, что подчеркивает ее значимость на музыкальной сцене.

Концерты в зоне СВО

Певица активно выступает в зонах специальной военной операции, давая концерты в приграничных городах, на полигонах и в госпиталях. Ее творчество вдохновляет и поддерживает многих военных и гражданских.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью ее музыкального вечера! Приходите и насладитесь неповторимым творчеством Юлии Чичериной вживую!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 декабря
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
20:00 от 2000 ₽

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