Концерт Юлии Чичериной в Москве

Концерт Юлии Чичериной состоится 5 декабря в 20:00 в московском клубе Урбан. Юлия Чичерина — одна из самых популярных российских рок-певиц 2000-х, актриса и общественный деятель. Ее музыкальная карьера стремительно взлетела после выхода песни «Ту-лу-ла», ставшей частью культового фильма «Брат-2». С тех пор Юлия радует своих поклонников живыми выступлениями и новыми песнями.

Знаковые хиты

Среди самых известных композиций Чичериной можно выделить:

«Жара»

«40 000 км»

«Блюдца»

«Уходя-уходи»

«Рвать»

«Добровольческая»

С 2022 года Юлия является заслуженным артистом Российской Федерации, что подчеркивает ее значимость на музыкальной сцене.

Концерты в зоне СВО

Певица активно выступает в зонах специальной военной операции, давая концерты в приграничных городах, на полигонах и в госпиталях. Ее творчество вдохновляет и поддерживает многих военных и гражданских.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью ее музыкального вечера! Приходите и насладитесь неповторимым творчеством Юлии Чичериной вживую!