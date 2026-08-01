Стендап концерт + Мировые рок-хиты на виолончелях

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт, где лучшие комики Москвы выступят в сопровождении потрясающей музыки на виолончелях. В программе вечера — знаменитые мировые рок-хиты, которые зазвучат в новом формате!
На нашем концерте выступят только топовые комики, среди которых Сергей Орлов, Расул Чабдаров, Макс +100500 и многие другие. Каждый вечер — это новая программа и новые лица, гарантируя, что каждый зритель найдет что-то интересное для себя.
Среди исполненных хитов вы сможете услышать:
Наши мероприятия проходят в уютных стендап-площадках, таких как StandUp Cafe, STILL и Comedy 34. Каждое заведение создаёт идеальную атмосферу для отдыха и веселья.
Время, отведенное на мероприятие, составляет 1 час 30 минут. Это идеальный шанс насладиться вечерним досугом и провести его с удовольствием!
Не упустите возможность стать частью незабываемого вечера! Приходите и наслаждайтесь качественной музыкой и юмором от лучших исполнителей Москвы.