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Стендап концерт + Мировые рок-хиты на виолончелях
Билеты от 0₽
Киноафиша Стендап концерт + Мировые рок-хиты на виолончелях

Стендап концерт + Мировые рок-хиты на виолончелях

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Стендап и музыка на виолончелях: незабываемый вечер в Москве

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт, где лучшие комики Москвы выступят в сопровождении потрясающей музыки на виолончелях. В программе вечера — знаменитые мировые рок-хиты, которые зазвучат в новом формате!

Звезды на сцене

На нашем концерте выступят только топовые комики, среди которых Сергей Орлов, Расул Чабдаров, Макс +100500 и многие другие. Каждый вечер — это новая программа и новые лица, гарантируя, что каждый зритель найдет что-то интересное для себя.

Музыкальная программа

Среди исполненных хитов вы сможете услышать:

  • AC/DC — Back in Black
  • Muse — Starlight
  • RHCP — Snow
  • Nirvana — Smells Like Teen Spirit
  • Survivor — Eye of the Tiger
  • Deep Purple — Smoke on the Water
  • Imagine Dragons — Radioactive
  • Aerosmith — I Don't Wanna Miss a Thing
  • Гражданская Оборона — Всё идёт по плану
  • Алиса — Трасса E-95
  • Сплин — Моё сердце

Приглашаем в атмосферные места!

Наши мероприятия проходят в уютных стендап-площадках, таких как StandUp Cafe, STILL и Comedy 34. Каждое заведение создаёт идеальную атмосферу для отдыха и веселья.

Почему стоит посетить?

  • Уютные площадки с разнообразной кухней
  • Харизматичные ведущие
  • Приветливый персонал, который всегда рад видеть вас

Длительность мероприятия

Время, отведенное на мероприятие, составляет 1 час 30 минут. Это идеальный шанс насладиться вечерним досугом и провести его с удовольствием!

Не упустите возможность стать частью незабываемого вечера! Приходите и наслаждайтесь качественной музыкой и юмором от лучших исполнителей Москвы.

Купить билет на концерт Стендап концерт + Мировые рок-хиты на виолончелях

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
15 августа суббота
18:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
29 августа суббота
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
12 сентября суббота
18:40
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 890 ₽
26 сентября суббота
18:40
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 890 ₽
10 октября суббота
18:40
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
17 октября суббота
18:40
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
24 октября суббота
18:40
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
30 октября пятница
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
6 ноября пятница
18:40
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1190 ₽
14 ноября суббота
18:40
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1190 ₽
21 ноября суббота
18:40
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1190 ₽
28 ноября суббота
18:40
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1190 ₽
4 декабря пятница
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1190 ₽
12 декабря суббота
18:40
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1190 ₽
18 декабря пятница
18:40
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1190 ₽
25 декабря пятница
18:40
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 990 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1190 ₽
1 января пятница
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
2 января суббота
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1590 ₽
3 января воскресенье
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
4 января понедельник
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1590 ₽
5 января вторник
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
6 января среда
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1590 ₽
7 января четверг
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
8 января пятница
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1590 ₽
9 января суббота
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1590 ₽
10 января воскресенье
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1590 ₽
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1590 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
6+
Классическая музыка Рок

Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах

23 сентября в 20:00 КЦ ЗИЛ
от 3300 ₽
Балаган 3,5 года
18+
Вечеринка

Балаган 3,5 года

14 августа в 19:00 Swan Lake Bar
от 2500 ₽
Михаил Шуфутинский
12+
Шансон

Михаил Шуфутинский

4 сентября в 19:00 Кремлевский дворец
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