Стендап концерт + Мировые рок-хиты на виолончелях

Стендап и музыка на виолончелях: незабываемый вечер в Москве

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт, где лучшие комики Москвы выступят в сопровождении потрясающей музыки на виолончелях. В программе вечера — знаменитые мировые рок-хиты, которые зазвучат в новом формате!

Звезды на сцене

На нашем концерте выступят только топовые комики, среди которых Сергей Орлов, Расул Чабдаров, Макс +100500 и многие другие. Каждый вечер — это новая программа и новые лица, гарантируя, что каждый зритель найдет что-то интересное для себя.

Музыкальная программа

Среди исполненных хитов вы сможете услышать:

AC/DC — Back in Black

Muse — Starlight

RHCP — Snow

Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Survivor — Eye of the Tiger

Deep Purple — Smoke on the Water

Imagine Dragons — Radioactive

Aerosmith — I Don't Wanna Miss a Thing

Гражданская Оборона — Всё идёт по плану

Алиса — Трасса E-95

Сплин — Моё сердце

Приглашаем в атмосферные места!

Наши мероприятия проходят в уютных стендап-площадках, таких как StandUp Cafe, STILL и Comedy 34. Каждое заведение создаёт идеальную атмосферу для отдыха и веселья.

Почему стоит посетить?

Уютные площадки с разнообразной кухней

Харизматичные ведущие

Приветливый персонал, который всегда рад видеть вас

Длительность мероприятия

Время, отведенное на мероприятие, составляет 1 час 30 минут. Это идеальный шанс насладиться вечерним досугом и провести его с удовольствием!

Не упустите возможность стать частью незабываемого вечера! Приходите и наслаждайтесь качественной музыкой и юмором от лучших исполнителей Москвы.