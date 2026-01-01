Столичный джаз: вечер живой музыки в уютной атмосфере

В джаз-клубе «JAM Club» в Москве выступает оркестр «Столичный джаз», руководимый Фёдором Ляшкевичем. Этот коллектив известен не только исполнением классического джазового наследия, но и оригинальными аранжировками, что делает каждую программу своего рода «звуковым джазовым музеем».

Оркестр исполняет композиции в стиле биг-бендов и свинга, создавая атмосферу живого джаза в камерной клубной обстановке. Концерт будет интересен не только поклонникам джаза, но и всем, кто ценит качественную музыку.

Музыкальная программа

В программе — самые известные джазовые мелодии, которые любимы во всем мире. От классических стандартов до утончённых импровизаций, рождающихся прямо на сцене. Все это исполнение лучших московских музыкантов, которые умеют создавать ту самую атмосферу, за которую ценят джаз.

Идеальный вечер в центре Москвы

«Столичный джаз» — это вечер для тех, кто хочет отдохнуть от суеты большого города, не покидая его центра. Это возможность найти красоту в звуке и уют в деталях, забыв о повседневной рутине.

Приходите и окунитесь в атмосферу старой Москвы. Послушайте, как звучит столица в ритме джаза, наслаждаясь незабываемым вечером с бокалом вина в руках.