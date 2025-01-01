Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сталкер
Киноафиша Сталкер

Спектакль Сталкер

16+
Режиссер Антон Рабецкий
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Глубокий и вдохновляющий спектакль

Приглашаем вас на спектакль «Сталкер», который можно смотреть бесконечно и каждый раз открывать в нем что-то новое и сокровенное. Эта постановка вдохновлена творчеством великого режиссера Андрея Тарковского, который адаптировал роман Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине» в своем знаменитом фильме.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает глубокие и философские темы, позволяя зрителям задуматься о главном. Он исследует человеческие страхи, желания и стремления, предлагая уникальный взгляд на мир и самих себя.

Не упустите возможность стать частью этого магического путешествия!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 30 июля
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Любопытный ежик
0+
Музыка Детский
Любопытный ежик
5 октября в 10:00 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Ни дать, ни зять!
6+
Комедия
Ни дать, ни зять!
6 октября в 19:00 Космос
от 2000 ₽
6+
Сторителлинг Иммерсивный
Экскурсия в оркестр
7 сентября в 17:00 Свердловская филармония
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше