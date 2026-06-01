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Толстой. Дьявол
Киноафиша Толстой. Дьявол

Спектакль Толстой. Дьявол

Постановка
Живой театр 16+
Продолжительность 100 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль-расследование «Толстой. Дьявол» в Живом театре

В Живом театре состоится спектакль-расследование «Толстой. Дьявол», основанный на одноимённой повести Л.Н. Толстого. В этом произведении раскрываются вечные темы семейных ценностей и внутреннего мира человека, которые остаются актуальными и в современном обществе.

Темы и вопросы спектакля

Спектакль поднимает важные вопросы выбора между искушением и верой, а также исследует хрупкость человеческих отношений. Зрители будут вовлечены в размышления о значимости семьи и поиске правильного пути в жизни.

Для кого интересен спектакль?

«Толстой. Дьявол» особенно понравится тем, кто ценит психологические драмы и глубокие размышления о человеческой природе. Это возможность не только насладиться искусством, но и задуматься над важными вопросами бытия.

Не упустите шанс увидеть этот уникальный спектакль и поразмыслить вместе с актерской труппой о важных аспектах жизни и человеческих отношений.

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