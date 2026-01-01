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Киноафиша Чиполлино

Спектакль Чиполлино

Такого смелого и решительного Чиполлино вы ещё не видели!
Постановка
Театр эстрады 6+
Возраст 6+

О спектакле

Приключения храброго мальчишки-луковки

На сцене Максим Холла разворачивается увлекательная и яркая история о Чиполлино — мальчике-луковке, который проявляет невероятную храбрость и находчивость, сражаясь с армией злого принца Лимона и разгадывая тайны, скрывающиеся вокруг. С помощью своей смелости и хитрости он обводит вокруг пальца даже гениального сыщика Моркоу и спасает своего папу.

Смелость, дружба и музыка

Этот невероятно музыкальный, обаятельный и отважный персонаж никого не оставит равнодушным. Зрители ждут весёлое и яркое приключение, наполненное не только смехом и приключениями, но и глубокими жизненными уроками о дружбе, храбрости и верности.

Команда творцов

  • Режиссер: Альберт Зинатуллин
  • Художник: Мирослава Вершинина
  • Композитор: Дмитрий Суворов
  • Песни на стихи: Константина Зинченко, Альберта Зинатуллина

Музыка и сказка, полные приключений

Яркие и запоминающиеся песни на стихи известных авторов, а также оригинальные композиции и аранжировки создадут неповторимую атмосферу, наполнив спектакль ещё большим волшебством и настроением. Не упустите возможность увидеть, как это знакомое произведение обретает новый, смелый и захватывающий облик!

Приходите на представление и станьте частью увлекательного приключения!

Чиполлино готов учить нас смелости и верности, и эта постановка с легкостью и юмором покажет, что справедливость всегда восторжествует!

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