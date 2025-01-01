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Спящая красавица
Киноафиша Спящая красавица

Спектакль Спящая красавица

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Режиссер Михаил Венщиков
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О концерте/спектакле

Балет «Спящая красавица» в Эрмитажном театре

Приглашаем вас на великолепный балет в двух актах с прологом «Спящая красавица», который основан на известной сказке Шарля Перро. Музыку к спектаклю написал великий композитор П.И. Чайковский, а постановку создал талантливый Михаил Венщиков, вдохновившись хореографией М.И. Петипа.

Сюжет и персонажи

История рассказывает о принцессе Авроре, которую должен разбудить поцелуй прекрасного принца. По пути герои сталкиваются с легкокрылыми феями и зловещей колдуньей Карабос, а также с персонажами известных сказок, включая Кота в Сапогах, Белую Кошечку, Красную Шапочку и Серого Волка. Все они ставят перед героями нелёгкий выбор между добром и злом.

Ключевые моменты постановки

Принц Дезире символизирует образ Короля-Солнце – Людовика XIV, абсолютного монарха и совершенного человека. В финале спектакля действие переносится в Версаль, где на свадебном торжестве собираются персонажи любимых сказок.

В новой интерпретации Михаила Венщикова «Спящая красавица» сохраняет все известные фрагменты оригинального спектакля Мариинского театра. Однако, действие становится более динамичным, а партии главных героев – более виртуозными. Персонажи, которые раньше были мимическими, теперь приобретают развернутые танцевальные партии.

О компании-постановщике

Арт-Центр «Сен-Мишель» – это балетная компания, известная своими спектаклями в Европе, Японии и странах Южной Америки. Классическая хореография XIX века и оригинальные сюжетные балеты делают репертуар компании привлекательным для зрителей всех возрастов и вкусов.

В сотрудничестве с Арт-Центром работают мировые звезды балета – солисты Мариинского, Большого, Михайловского театров и других известных сцен.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который порадует как поклонников классического балета, так и тех, кто впервые откроет для себя мир танца!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Санкт-Петербург, 25 июля
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19:00 от 2700 ₽

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