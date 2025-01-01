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Утоли моя печали...
Киноафиша Утоли моя печали...

Спектакль Утоли моя печали...

Постановка
Театр им. Комиссаржевской
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт

О концерте/спектакле

«Утоли моя печали…» — лирическая комедия о семье

«Утоли моя печали…» — это трогательная история о сложностях семейных отношений, которая касается сердца каждого зрителя. Постановка театра имени В.Ф. Комиссаржевской напомнит о важности семьи, любви и взаимопонимания.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается вокруг обычной советской семьи. В центре — жизнь, понятная каждому: подростковые бунты, работающий папа, строгая мама и добрая бабушка. Внезапно судьба разводит поколения: дочь выходит замуж за немца и уезжает в Германию.

Проходит 20 лет. Дом опустел, в нем теперь лишь тихие комнаты, шум телевизора и два пожилых человека, ожидающих звонка от дочери. Когда она, наконец, приезжает с семьей, вспыхивают старые обиды и конфликты, но внук, который одинаково хорошо ладит с двумя мирами — российским и немецким, становится мостиком между поколениями.

Финал спектакля — это история о примирении. Герои учатся понимать друг друга, ценить моменты вместе и заново открывают значение слова «семья».

Почему стоит посмотреть?

«Утоли моя печали…» — это больше, чем просто спектакль. Это напоминание о ценности семейных связей в мире, где расстояния и культурные различия порой становятся преградой. Искренняя, смешная и пронзительная история не оставит никого равнодушным и заставит взглянуть на своих близких с теплотой и пониманием.

Для кого этот спектакль?

Для всех, кто ценит душевные постановки о жизни, любви и семье. Спектакль подарит незабываемые эмоции и возможность задуматься о самом главном.

Режиссер
Георгий Корольчук
В ролях
Иван Краско
Георгий Корольчук
Наталья Четверикова
Ольга Белявская
Александр Анисимов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽

Фотографии

Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали... Утоли моя печали...

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