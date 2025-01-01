Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Процесс по-итальянски
Киноафиша Процесс по-итальянски

Спектакль Процесс по-итальянски

18+
Продолжительность 70 минут
Возраст 18+

О спектакле

Итальянская комедия в Театральной долине

Италия, маленький город Альпиньяно с населением всего 8 человек, станет сценой для забавной итальянской комедии. Здесь, среди живописных пейзажей и нескончаемого запаса граппы, развернется настоящий театрализованный балаган!

Сюжет спектакля

В Альпиньяно происходит необъяснимое — судебное разбирательство, которое, кажется, не может стать менее скучным. Однако благодаря темпераментным и весёлым итальянцам, судебные тяжбы быстро превращаются в невероятный праздник. На сцене будут петься песни, танцевать, и, конечно, произноситься признания в любви.

О спектакле

Сюжет комедии "Процесс по-итальянски" основан на ярком характере героев и их нестандартных подходах к решению жизненных ситуаций. Это спектакль, который обещает зрителям массу положительных эмоций и душевного тепла.

Как подготовиться

Не забудьте настроиться на позитивный лад и оказывается в центре веселья! Также имейте в виду, что состав исполнителей может изменяться без предварительного уведомления, что добавляет интриги к каждому представлению.

Не упустите шанс увидеть этот удивительный спектакль и подарить себе вечер смеха и радости. Grazie arrivederci!

Купить билет на спектакль Процесс по-итальянски

Помощь с билетами
В других городах
Январь
27 января вторник
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1600 ₽

Фотографии

Процесс по-итальянски Процесс по-итальянски Процесс по-итальянски Процесс по-итальянски Процесс по-итальянски Процесс по-итальянски

В ближайшие дни

Ёлка телеканала «Мульт». Колесо Чудес
0+
Детские елки
Ёлка телеканала «Мульт». Колесо Чудес
5 января в 17:00 Концертный зал отеля «Санкт-Петербург»
от 1390 ₽
Снежная королева
6+
Детский Кукольный
Снежная королева
3 января в 17:00 Театр сказки
от 700 ₽
Отдам бывшего в хорошие руки
16+
Комедия
Отдам бывшего в хорошие руки
25 января в 19:00 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше