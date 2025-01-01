Возвращение балета «Спартак» Леонида Якобсона на сцену Мариинского театра

«Спартак» Леонида Якобсона стал одним из самых значительных спектаклей в истории Мариинского театра XX века. Его постановка вызвала множество споров и обсуждений, особенно на этапе подготовки. Хореограф, не согласившись с оригинальной партитурой Арама Хачатуряна, сократил и изменил её, что привело к конфликту между композитором и режиссёром. Такие разногласия в театральном мире не редкость, но чтобы дело дошло до рукоприкладства — это редкость.

Слава и успех спектакля

Спектакль быстро завоевал популярность. Худрук балета Кировского театра Федор Лопухов собрал восторженные отзывы артистов, репетировавших под руководством Якобсона, чтобы продемонстрировать успех спектакля принимающим комиссиям. По мере подготовки «Спартак» стал одним из самых посещаемых представлений театра, и зрители дежурили в очередях за билетами.

Инновации и художественные решения

Якобсон произвёл настоящую революцию, впервые в академическом театре поставив балет без пуантов и на невыворотных ногах. Это шокировало зрителей, ведь в 1950-е годы свободная пластика в Кировском театре была редкостью. Постановка представляла собой грандиозное историческое полотно, с массой персонажей и подзаголовком «Сцены из римской жизни». Четырёхактное действие погружало зрителей в эпоху Спартака, с его кровавыми боями и пирами патрициев.

Пластика и образность

Ключевые эпизоды спектакля были запечатлены в «живых картинах», в которых герои застывали во время симфонических антрактов. Якобсон вдохновлялся античными барельефами, вазописью и скульптурой, стремясь создать уникальный пластический язык. Его метод, основанный на выразительности поз и жестов, покорил зрителей, несмотря на критику ревнителей классики, которые считали, что «Спартак» не соответствует традициям балета.

Наследие и возобновления

С момента своей премьеры в 1956 году «Спартак» стал неотъемлемой частью репертуара театра и был возобновлён в 1976, 1985 и 2010 годах. Этот спектакль до сих пор хранит славу своего создателя — Леонида Якобсона, который удивил зрителей своим монументальным искусством и тонким хореографическим стилем.