Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цирк Буратино
Киноафиша Цирк Буратино

Спектакль Цирк Буратино

Постановка
Алеко 0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Цирк Буратино: волшебное представление для детей в театре Алеко

«Цирк Буратино» — это премьера нового детского спектакля, где главные герои, Буратино и Пьеро, открывают свои ворота в волшебный цирк. Но на их пути возникают препятствия, созданные хитрой Лисой Алисой и её спутником Котом Базилио. Однако, несмотря на все трудности, наши герои организуют потрясающее представление с участием акробатов и жонглёров.

Организатором спектакля выступает театр «Алеко», который славится своими увлекательными детскими постановками. Спектакль уникален в своем сочетании циркового шоу с элементами магии и сказочности, что создает незабываемую атмосферу для зрителей.

«Цирк Буратино» будет интересен детям в возрасте от 3 до 11 лет, а также их родителям. Не упустите возможность стать частью этого яркого и волшебного события!

Купить билет на спектакль Цирк Буратино

Помощь с билетами
В других городах
Март
7 марта суббота
17:00
Алеко Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 42
от 700 ₽

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
27 апреля в 13:00 Casino Museum
от 900 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
18 мая в 14:00 Casino Museum
от 900 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
27 мая в 14:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше