Спектакль Цирк Буратино

Цирк Буратино: волшебное представление для детей в театре Алеко

«Цирк Буратино» — это премьера нового детского спектакля, где главные герои, Буратино и Пьеро, открывают свои ворота в волшебный цирк. Но на их пути возникают препятствия, созданные хитрой Лисой Алисой и её спутником Котом Базилио. Однако, несмотря на все трудности, наши герои организуют потрясающее представление с участием акробатов и жонглёров.

Организатором спектакля выступает театр «Алеко», который славится своими увлекательными детскими постановками. Спектакль уникален в своем сочетании циркового шоу с элементами магии и сказочности, что создает незабываемую атмосферу для зрителей.

«Цирк Буратино» будет интересен детям в возрасте от 3 до 11 лет, а также их родителям. Не упустите возможность стать частью этого яркого и волшебного события!