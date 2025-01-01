Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сцены из супружеской жизни
Киноафиша Сцены из супружеской жизни

Спектакль Сцены из супружеской жизни

16+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Ингмара Бергмана в Театральном центре «За Черной речкой»

Театральный центр «За Черной речкой» представляет постановку «Сцены из супружеской жизни» по мотивам знаменитой пьесы Ингмара Бергмана — гениального мастера кинематографа и театра, чье творчество стало символом предельного реализма и глубины.

О спектакле

«Сцены из супружеской жизни» — это история о взаимоотношениях, любви и боли, рассказанная через призму брака Марианны и Юхана. В их на первый взгляд обычной семейной жизни разгораются страсти шекспировского масштаба. Под руководством режиссера Лали Модебадзе актеры Катя Решетникова и Антон Шварц наполняют спектакль эмоциональной силой, передавая яркие переживания, которые многим знакомы.

Реализм Бергмана

Беря за основу «обычные» будни и конфликты, Бергман в своей пьесе создает подлинное зеркало для зрителя. Реалистичность образов и ситуаций, пронизанных чувствами и внутренними противоречиями, погружает нас в тонкости семейной жизни, где сталкиваются любовь и отчуждение, боль и радость. Это история, которую каждый зритель сможет ощутить как свою.

Спектакль тронет каждого, кто знает цену близости и прощения, и заставит задуматься о том, как устроены отношения, о которых Бергман сказал: «Чтобы написать эти сцены, потребовалось два с половиной месяца, а на то чтобы пережить их, ушло полжизни».

Режиссер
Лали Модебадзе
В ролях
Екатерина Решетникова
Антон Шварц

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

16+
Премьера Драма
Две дамочки в сторону севера
28 августа в 19:30 Мастерская
от 1900 ₽
Бешеные деньги
16+
Комедия
Бешеные деньги
24 сентября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Школа злословия
16+
Комедия Премьера
Школа злословия
16 августа в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше