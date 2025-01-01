Спектакль Сцены из супружеской жизни

Спектакль по пьесе Ингмара Бергмана в Театральном центре «За Черной речкой»

Театральный центр «За Черной речкой» представляет постановку «Сцены из супружеской жизни» по мотивам знаменитой пьесы Ингмара Бергмана — гениального мастера кинематографа и театра, чье творчество стало символом предельного реализма и глубины.

О спектакле

«Сцены из супружеской жизни» — это история о взаимоотношениях, любви и боли, рассказанная через призму брака Марианны и Юхана. В их на первый взгляд обычной семейной жизни разгораются страсти шекспировского масштаба. Под руководством режиссера Лали Модебадзе актеры Катя Решетникова и Антон Шварц наполняют спектакль эмоциональной силой, передавая яркие переживания, которые многим знакомы.

Реализм Бергмана

Беря за основу «обычные» будни и конфликты, Бергман в своей пьесе создает подлинное зеркало для зрителя. Реалистичность образов и ситуаций, пронизанных чувствами и внутренними противоречиями, погружает нас в тонкости семейной жизни, где сталкиваются любовь и отчуждение, боль и радость. Это история, которую каждый зритель сможет ощутить как свою.

Спектакль тронет каждого, кто знает цену близости и прощения, и заставит задуматься о том, как устроены отношения, о которых Бергман сказал: «Чтобы написать эти сцены, потребовалось два с половиной месяца, а на то чтобы пережить их, ушло полжизни».