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Созвездие Анны Герман
Киноафиша Созвездие Анны Герман

Спектакль Созвездие Анны Герман

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера моноспектакля «Созвездие Анны Герман»

Спектакль-концерт «Созвездие Анны Герман» станет ярким событием 3-го театрального фестиваля «Золотая Августина». Это произведение посвящено жизни и творчеству знаменитой певицы, и представляет собой уникальное сочетание песен, автобиографических фактов, стихов-посвящений и воспоминаний современников.

Дань любви и памяти

Моноспектакль — это дань любви и памяти великой певице, чьи светлые и душевные песни продолжают вдохновлять людей разных поколений. Каждое исполнение Анны Шмелёвой пронизано уважением и любовью к наследию Анны Герман, создавая атмосферу, в которой зрители могут погрузиться в мир её музыки и жизни.

Слияние прошлого и настоящего

Спектакль наполняет знакомые слова и мелодии ниточками из прошлого, вплетаясь в рассказ о выдающейся певице, сильной женщине и светлой душе. Особый шарм этому событию придаёт возможность зрителей подпевать, раскрывая свои сердца и души, что создает особую атмосферу единения и тепла, рождая «Созвездие Анны Герман».

Режиссура и исполнение

Режиссерами спектакля выступили Денис Большев и Анна Шмелёва, а саму главную роль исполняет Анна Шмелёва, которая своим талантом и харизмой наполняет сцену жизнью и эмоциями.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события и насладиться волшебством музыки Анны Герман!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
20:00 от 800 ₽

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