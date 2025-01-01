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Обломов
Киноафиша Обломов

Спектакль Обломов

18+
Режиссер Андрей Прикотенко
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Обломов» в Александринском театре

Андрей Прикотенко представляет свою первую работу в Александринском театре, обращаясь к классическому роману Ивана Гончарова «Обломов». Это событие стало значимым, ведь ранее в театре не ставился данный роман. Лишь в 1992 году была осуществлена постановка по пьесе Марка Розовского «Романсы с Обломовым», созданной по мотивам произведения Гончарова.

Исследование русской матрицы

Премьера на Новой сцене продолжает серию работ Прикотенко, в которых он исследует «русскую матрицу». Роман Гончарова стал ярким примером архетипа русской культуры, где Обломов олицетворяет «всероссийский тип». Как писал сам Гончаров: «Я инстинктивно чувствовал, что в эту фигуру вбираются мало-помалу элементарные свойства русского человека…»

Кто же такой Обломов?

Обломов – это не просто прекраснодушный лентяй или безвольный мечтатель, прикованный к дивану золотыми цепями грез о идиллической Обломовке. В интерпретации Прикотенко, он предстает как Илья Ильич – юродивый, чья воля парализована максимализмом мечты. В этом персонаже автор находит как энергию, так и деятельный императив, хотя Обломов кажется заключённым в кокон обстоятельств своей жизни.

Андрей Прикотенко говорит: «Илья Ильич говорит: я родился с ощущением, что мое счастье – в области недостижимой мечты. Все его существо устремлено в сторону прекрасной, совершенно удивительной Обломовки, и в то же время он прекрасно понимает, что эта Обломовка – как рай. Мы к нему стремимся, но изначально обречены никогда к нему не прийти. Этот высокий идеализм парализует человеческую волю».

Контраст между Обломовым и Штольцем

Друг Обломова, практичный Штольц, не понимает, что обломовская мечта – это утопия, и пытается убедить его идти по шажочку, ведь суть жизни в самом движении, а не в цели. В этом контексте герои Гончарова разнятся: Штольц находится в буквальном движении, в то время как Обломов, безвольный физически, обладает внутренней энергией движения.

Команда спектакля

Художник-постановщик – Ольга Шаишмелашвили. Музыкальное сопровождение к спектаклю создаёт композитор Евгения Терёхина. За световое оформление отвечает Константин Бинкин. В спектакле участвуют: Александр Поламишев, Иван Трус, Анна Пожидаева, Анастасия Пантелеева, Любовь Яковлева, Игорь Мосюк, Андрей Матюков, Сергей Мардарь, Степан Балакшин и Иван Жуков.

Детали премьеры

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 40 минут с одним антрактом. Возрастное ограничение – 18+.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 4800 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 4800 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 4500 ₽

Фотографии

Обломов Обломов Обломов Обломов Обломов Обломов Обломов Обломов Обломов Обломов Обломов Обломов Обломов Обломов Обломов Обломов Обломов

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