Спектакль Обломов

Премьера спектакля «Обломов» в Александринском театре

Андрей Прикотенко представляет свою первую работу в Александринском театре, обращаясь к классическому роману Ивана Гончарова «Обломов». Это событие стало значимым, ведь ранее в театре не ставился данный роман. Лишь в 1992 году была осуществлена постановка по пьесе Марка Розовского «Романсы с Обломовым», созданной по мотивам произведения Гончарова.

Исследование русской матрицы

Премьера на Новой сцене продолжает серию работ Прикотенко, в которых он исследует «русскую матрицу». Роман Гончарова стал ярким примером архетипа русской культуры, где Обломов олицетворяет «всероссийский тип». Как писал сам Гончаров: «Я инстинктивно чувствовал, что в эту фигуру вбираются мало-помалу элементарные свойства русского человека…»

Кто же такой Обломов?

Обломов – это не просто прекраснодушный лентяй или безвольный мечтатель, прикованный к дивану золотыми цепями грез о идиллической Обломовке. В интерпретации Прикотенко, он предстает как Илья Ильич – юродивый, чья воля парализована максимализмом мечты. В этом персонаже автор находит как энергию, так и деятельный императив, хотя Обломов кажется заключённым в кокон обстоятельств своей жизни.

Андрей Прикотенко говорит: «Илья Ильич говорит: я родился с ощущением, что мое счастье – в области недостижимой мечты. Все его существо устремлено в сторону прекрасной, совершенно удивительной Обломовки, и в то же время он прекрасно понимает, что эта Обломовка – как рай. Мы к нему стремимся, но изначально обречены никогда к нему не прийти. Этот высокий идеализм парализует человеческую волю».

Контраст между Обломовым и Штольцем

Друг Обломова, практичный Штольц, не понимает, что обломовская мечта – это утопия, и пытается убедить его идти по шажочку, ведь суть жизни в самом движении, а не в цели. В этом контексте герои Гончарова разнятся: Штольц находится в буквальном движении, в то время как Обломов, безвольный физически, обладает внутренней энергией движения.

Команда спектакля

Художник-постановщик – Ольга Шаишмелашвили. Музыкальное сопровождение к спектаклю создаёт композитор Евгения Терёхина. За световое оформление отвечает Константин Бинкин. В спектакле участвуют: Александр Поламишев, Иван Трус, Анна Пожидаева, Анастасия Пантелеева, Любовь Яковлева, Игорь Мосюк, Андрей Матюков, Сергей Мардарь, Степан Балакшин и Иван Жуков.

Детали премьеры

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 40 минут с одним антрактом. Возрастное ограничение – 18+.