Спектакль Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана

Новая интерпретация постановки «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана»

В Александринском театре зрителей ждет балет Бориса Эйфмана «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Это новая интерпретация известной постановки «Дон Жуан, или Страсти по Мольеру», впервые представленной в 2001 году.

Слияние драмы и танца

В данном спектакле хореограф умело соединяет элементы драмы и балета, создавая уникальный закулисный мир театра и лицедейства. По словам Эйфмана, «в спектакле будет много буффонады, хотя назвать его комедией нельзя». Балет освещает тяжелую судьбу великого художника, который на сцене веселится, а за ее пределами испытывает страдания.

Музыкальное сопровождение

Спектакль будет представлен на музыку великих композиторов: В.А. Моцарта, Г.Берлиоза и Ж.-Б. Люлли. Это создает благородный и глубокий музыкальный фон, обогащающий восприятие хореографической постановки.

Для зрителей с особыми интересами

«Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» станет интересным событием для всех, кто увлечен жизнью выдающихся деятелей творчества и ищет уникальные театральные постройки. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля!