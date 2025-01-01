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Золушка. История одной мечты
Билеты от 1300₽
Киноафиша Золушка. История одной мечты

Спектакль Золушка. История одной мечты

0+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Цирковое шоу для всей семьи по сказке о Золушке

Цирк Чудес приглашает вас увидеть всемирно любимую сказку о Золушке в новом, захватывающем формате! Спектакль «Золушка. История одной мечты» — это не просто сказка, а настоящее цирковое шоу, где мир волшебства оживает прямо на глазах.

Погружение в мир волшебства

На этой сцене оживут чудеса: тыква превратится в изысканную карету, а маленькие мыши станут верными помощниками главной героини. Вместе с юной мечтательницей Золушкой зрители отправятся в яркое и волнующее путешествие, где чудеса кажутся возможными.

Интерактивное шоу для всей семьи

Помимо захватывающей истории, зрителей ждут живой вокал, красочный мюзикл и множество интерактивных элементов — игры, танцы и возможность почувствовать себя участником действия! Великолепные костюмы и чарующие декорации создадут атмосферу настоящей сказки.

Приходите всей семьей и узнайте, как Золушка осуществит свою заветную мечту, несмотря на все преграды!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
12:00 от 1300 ₽
12 октября
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
14:00 от 1300 ₽
26 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
11:00 от 1300 ₽
16 ноября
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
14:00 от 1300 ₽
29 ноября
КЦ «Салют» Москва, Свободы, 37
11:00 от 1300 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
12:00 от 1200 ₽

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