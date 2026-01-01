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Спектакль Ревизор

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О спектакле

Современная интерпретация Гоголя в театре «Современник»

В Московском театре «Современник» скоро состоится спектакль режиссёра Андрея Сидельникова по пьесе Николая Гоголя. Это новая интерпретация классики, которая переносит действие в современность. Главные герои – городничий и его подчинённые – превращаются в областного административного начальника и его банду «братков», столкнувшихся с проблемами нашего времени.

Тревоги современности

Страх потерять свои места на bureaucratic олимпе оказывается настолько высок, что чиновники принимают развязного столичного хипстера за проверяющего. Спектакль полон неожиданных поворотов, которые удивят даже тех, кто хорошо помнит пьесу из школьной программы.

Комедия на пересечении жанров

Текст Гоголя здесь гармонично соединён с актёрской импровизацией. Блестящий актёрский ансамбль внимательно следит за новостной повесткой и мастерски разыгрывает её в виде серии ярких комедийных реприз. Извечный вопрос «Русь, куда ж несёшься ты?» в данном контексте звучит как зловещее предостережение.

Для любителей классики и комедии

Спектакль будет интересен тем зрителям, кто ценит современные интерпретации классических произведений и остроумные комедии. Не пропустите возможность увидеть эту интригующую постановку в театре «Современник»!

Режиссер
Андрей Сидельников
В ролях
Максим Крупский
Екатерина Рудакова
Валентина Лебедева
Дмитрий Шайгарданов
Алексей Белозерцев

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Сентябрь
25 сентября пятница
19:00
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
от 4000 ₽

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