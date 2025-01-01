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Котенок по имени Гав
Билеты от 1500₽
Киноафиша Котенок по имени Гав

Спектакль Котенок по имени Гав

Кукольный спектакль по сказке Григория Остера.
Постановка
Театр детской книги «Волшебная лампа» 0+
Режиссер Виктор Плотников
Продолжительность 1 час, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Сказка Григория Остера для самых маленьких зрителей

С этого короткого и веселого представления по сказке Григория Остера дети обычно начинают знакомство с театром. В спектакле встречаются котенок и щенок, и именно с этого момента начинается чудо. Потому что чудо — это каждая внезапно вспыхнувшая дружба. А особенно чудо, если эта дружба помогает принять и полюбить того, кто совершенно не похож на тебя.

Дружба через различия

Хотя Кот и Пес всегда были врагами, в конце концов, они начинают относиться друг к другу не только с уважением, но и с симпатией. В нашем непростом мире умение понимать и принимать других, отличных от нас, — важнейшее качество, которое нужно развивать с самого раннего детства.

Веселое и занимательное представление

«Котенок по имени Гав» — это веселый, легкий и занимательный спектакль, наполненный мягким юмором и искрометными каламбурами, который учит важности дружбы и взаимопонимания.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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12 августа
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
12:00 от 1500 ₽
19 августа
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
12:00 от 1500 ₽
26 августа
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
12:00 от 1500 ₽
31 августа
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
12:00 от 2000 ₽
2 сентября
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
12:00 от 1500 ₽
9 сентября
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
12:00 от 1500 ₽
14 сентября
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
17:00 от 2000 ₽
16 сентября
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
12:00 от 1500 ₽
23 сентября
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12:00 от 1500 ₽
30 сентября
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Фотографии

Котенок по имени Гав Котенок по имени Гав Котенок по имени Гав Котенок по имени Гав Котенок по имени Гав Котенок по имени Гав

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