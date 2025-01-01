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Сон смешного человека
Билеты от 1200₽
Киноафиша Сон смешного человека

Спектакль Сон смешного человека

16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль по Достоевскому в Молодёжном театре

Российский академический Молодёжный театр представляет моноспектакль «Сон смешного человека», вдохновленный произведением Фёдора Достоевского. Этот спектакль предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в мир, где переплетаются ирония, фантастика и глубокие философские размышления.

О спектакле

Владимир Богатырев, режиссёр и исполнитель главной роли, делится своими впечатлениями: «В небольшом рассказе я обнаружил всего Достоевского, все его темы и мотивы сконцентрированы в этом произведении: и вечные, глобальные вопросы, и простые истины. Но еще больше меня потрясло, что это совсем другой Достоевский, ироничный, фантастический… Словно писал человек сегодняшнего дня, человек, которому приснился сон, как сделать так, чтобы все были счастливы».

Почему стоит посетить?

Спектакль «Сон смешного человека» — это не просто театральное представление, а глубокая рефлексия о счастье и смысле жизни. Каждый зритель сможет найти в нем что-то своё, задать себе важные вопросы и, возможно, получить ответы.

Не упустите шанс увидеть эту необычную интерпретацию классического произведения! 

Режиссер
Владимир Богатырев
В ролях
Алексей Мишаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
18:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

12+
Сертификат
24 октября в 12:00 Театр им. Булгакова
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