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Приключения Тома Сойера
Билеты от 500₽
Киноафиша Приключения Тома Сойера

Спектакль Приключения Тома Сойера

6+
Режиссер Александр Федоров
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Мюзикл для детей

Кто такой этот Том Сойер? Это мальчишка, который не сидит на месте. Он обожает приключения, всегда в поисках чего-то нового и увлекательного, порой сам того не осознавая. Он изобретателен и очень находчив, часто находит способы выйти из сложных ситуаций, даже если они требуют хитрости или обмана. Вместе с друзьями — особенно с Геком Финном — он переживает немало опасных приключений, которые оставляют неизгладимый след в его жизни.

Но в то же время Том — это не просто плут и шалун. Он также добросердечный, отзывчивый и справедливый. За его веселыми проделками скрывается огромное желание помочь тем, кто попал в беду. Он неравнодушен к чужим страданиям, и даже если иногда его поступки кажутся необдуманными, в конечном счете они всегда идут во благо. Он не боится идти на жертвы ради своих близких и друзей, а его сердце полно искренности.

Любимый всеми герой

Том — это образ, который понятен и близок каждому ребенку, а также взрослому. Он не идеален, он живой, с характером и внутренними противоречиями. Его сильные стороны — это честность, готовность помогать и внутренний моральный компас. Его шалости и пакости лишь подчеркивают его несовершенство, но вместе с тем в нем всегда остается что-то беззаветно хорошее.

Том Сойер — это мечтатель, который верит в чудеса и ищет смысл в мире, полном неопределенности. Он символизирует стремление к свободе, независимости и поиску приключений. Его дружба с Геком Финном, его маленькие «героические» поступки, умение решать проблемы и ставить себя на место других — вот что делает его таким привлекательным и вечным персонажем. Даже спустя многие годы, история о Томе Сойере продолжает волновать сердца читателей по всему миру.

Таким образом, Том — это не просто литературный персонаж, а идеал детской души: искренней, честной, немного беспокойной, но всегда способной на добрые поступки и настоящие подвиги.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена Москва, Макаренко, 4, стр. 1
12:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
15 ноября
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12:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
23 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽

Фотографии

Приключения Тома Сойера

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