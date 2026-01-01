Спектакль Сирано де Бержерак

Сирано де Бержерак
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Режиссер Евгений Каменькович
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
О спектакле

Премьера спектакля «Сирано де Бержерак» в Мастерской Фоменко

Мастерская Фоменко приглашает зрителей на премьеру спектакля «Сирано де Бержерак», основанного на известной пьесе Эдмона Ростана. Этот шедевр, написанный в конце 19 века, стал настоящей классикой театрального искусства и продолжает волновать сердца зрителей по всему миру.

О пьесе и её герое

«Сирано де Бержерак» впервые была поставлена в парижском театре «Порт Сен-Мартен» в 1897 году и с тех пор вошла в золотой фонд драматургии. Главный герой, Сирано, — это не просто боец с талантом поэзии, но и человек чести, готовый сражаться за свои идеалы. Он смел, дерзок, и полон жизненной силы. Его девиз: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идёт на бой» — вдохновляет и призывает к борьбе с лицемерием и подлостью.

Сложные отношения

Сирано влюблён в прекрасную Роксану, но страх показаться смешным мешает ему открыть свои чувства. Романтические и трагические моменты его жизни создают атмосферу глубокой внутренней борьбы. Он становится «голосом во тьме», скрывая свои настоящие эмоции и оставаясь в тени, чтобы защитить любовь.

Зачем посмотреть спектакль

Спектакль Мастерской Фоменко — это уникальная возможность увидеть эту классическую историю в новой интерпретации. Постановка обещает быть насыщенной эмоциями, динамикой и великолепной игрой актёров. Не упустите шанс стать частью этой исторической драмы, полюбоваться мастерством театра и пережить все переживания Сирано и Роксаны вновь!

Июнь
Июль
Август
15 июня понедельник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1500 ₽
16 июня вторник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
19 июня пятница
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
27 июня суббота
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
4 июля суббота
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
14 июля вторник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
1 августа суббота
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽

