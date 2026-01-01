Спектакль Чиполлино и его друзья

Чиполлино и его друзья
Билеты от 800₽
Возраст 6+
О спектакле

Интерактивная программа о Джанни Родари в Музее «Буратино-Пиноккио»

В Музее «Буратино-Пиноккио» состоится интерактивная программа, посвящённая творчеству итальянского писателя Джанни Родари. Дети смогут узнать о его замечательных сказках и весёлых стихах, включая знаменитое стихотворение «Чем пахнут ремесла». Мероприятие обещает быть увлекательным благодаря песням, танцам и играм.

Что ожидать от программы

В ходе программы ребята познакомятся ближе с творчеством Джанни Родари. Они освоят много новых песен на его стихи, смогут поиграть и даже переодеться в героев сказки «Приключения Чиполлино». Это станет отличной возможностью для детей задуматься о том, как найти своё любимое дело и сделать профессию радостной.

Возрастные рекомендации

Рекомендованный возраст участников — от 6 лет. Подготовьте сменную обувь для комфортного участия в активности.

Продолжительность программы

Общая продолжительность мероприятия составляет 60 минут. Не упустите шанс весело провести время с вашим ребёнком!

Март
Апрель
Май
19 марта четверг
14:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 800 ₽
17:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 800 ₽
23 марта понедельник
12:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 800 ₽
31 марта вторник
12:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 800 ₽
17:00
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 800 ₽
13 апреля понедельник
12:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 800 ₽
20 апреля понедельник
12:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 800 ₽
27 апреля понедельник
12:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 800 ₽
30 апреля четверг
12:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 800 ₽
3 мая воскресенье
12:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 800 ₽
5 мая вторник
12:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 800 ₽
12 мая вторник
12:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 800 ₽
21 мая четверг
12:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 800 ₽
30 мая суббота
12:30
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
от 800 ₽

