Спектакль Чиполлино и его друзья

Интерактивная программа о Джанни Родари в Музее «Буратино-Пиноккио»

В Музее «Буратино-Пиноккио» состоится интерактивная программа, посвящённая творчеству итальянского писателя Джанни Родари. Дети смогут узнать о его замечательных сказках и весёлых стихах, включая знаменитое стихотворение «Чем пахнут ремесла». Мероприятие обещает быть увлекательным благодаря песням, танцам и играм.

Что ожидать от программы

В ходе программы ребята познакомятся ближе с творчеством Джанни Родари. Они освоят много новых песен на его стихи, смогут поиграть и даже переодеться в героев сказки «Приключения Чиполлино». Это станет отличной возможностью для детей задуматься о том, как найти своё любимое дело и сделать профессию радостной.

Возрастные рекомендации

Рекомендованный возраст участников — от 6 лет. Подготовьте сменную обувь для комфортного участия в активности.

Продолжительность программы

Общая продолжительность мероприятия составляет 60 минут. Не упустите шанс весело провести время с вашим ребёнком!