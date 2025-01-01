Спектакль Сон о дожде

Театральная история, наполненная тишиной и воспоминаниями

Создание спектакля «Сон о дожде» было настоящим вызовом: как превратить 16 народных песен в единое театральное действо? Ответ пришел случайно. Во время гастролей в Крыму, на репетиции в зале санаторного клуба в Евпатории, где дождь барабанил по окнам, а чайки кричали, дети пели «Во субботу». Именно в этот момент родился спектакль, в котором неуловимое вдохновение стало ключом к необыкновенной атмосфере.

Тишина и молчание

Спектакль отличается особенной атмосферой. За кулисами — полная тишина, дети-актеры собраны и серьёзны. В зале царит такая же тишина, что ни разу за всю историю «Сна о дожде» не прерывалась аплодисментами. Даже после финальных нот зрители долго молчат, а у многих на глазах появляются слезы.

Память о Кристине Курбатовой

Спектакль посвящен Кристине Курбатовой, юной актрисе, сыгравшей главную роль в мюзикле «Норд-Ост». Она погибла в октябре 2002 года при захвате Театрального центра на Дубровке. Кристина навсегда осталась тринадцатилетней, и её память живет в этом спектакле.

Награды и признание

«Сон о дожде» стал выпускным спектаклем Детского музыкального театра юного актера. В 2004 году Александр Фёдоров, режиссёр спектакля, был удостоен Патриаршей грамоты за успешные труды во славу Русской Православной церкви. В 2013 году он и художник Елена Бочкова получили премию Правительства Российской Федерации в области культуры за этот проект.