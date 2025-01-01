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Евгений Онегин
Билеты от 1200₽
Киноафиша Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

Постановка
Театр им. Маяковского 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Самый известный пушкинский сюжет в пространстве русской зимы

На сцене Маяковки в атмосфере русской зимы звучит один из самых известных пушкинских сюжетов, представленный молодыми артистами, почти ровесниками героев. Их молодость и самоирония превращают «энциклопедию русской жизни» в искренний поэтический театр, где поэзия становится образом жизни, а не просто формой текста.

Современное прочтение классики

Гадания, народные песни, именины, зимняя дорога и бал — всё это на сцене не просто приметы старины, но оживает в современном прочтении. Спектакль продолжает исследовать природные стихии, создавая на сцене различные состояния воды. В декорациях народного художника Владимира Арефьева летучесть авторского слога и переменчивость главного героя воплощаются через снег, который то укутывает сцену перинами, то трещит морозами, то превращается в капель.

Флешбэки и размышления о прошлом

Флешбэки, сны и размышления о прошлом меняют линейный ход истории, заставляя зрителей заново знакомиться с хрестоматийными героями. Этот «Евгений Онегин» рассчитывает на диалог со зрителем, хорошо знающим первоисточник и способным оценить хулиганства Пушкина на сцене.

Ирония и самоирония Пушкина

Как отметил режиссёр Егор Перегудов, Пушкин — это «летучие творения», и что может быть более летучим, чем юмор? Именно он создаёт движение воздуха в произведении, которому уже 200 лет. Перегудов добавляет, что количество ярлыков, навешенных на текст, настолько велико, что основная задача создателей спектакля — обойти театральные штампы. Они воспринимают «Онегина» не как «энциклопедию русской жизни», а как личный дневник Пушкина, «искренний журнал». На интонации иронии и самоиронии, присущей Пушкину, строится весь спектакль.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽
17 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽
5 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1700 ₽
16 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1700 ₽
5 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1700 ₽
28 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1700 ₽

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