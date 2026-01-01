Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Somewhere Music Session
Билеты от 2000₽
Киноафиша Somewhere Music Session

Somewhere Music Session

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте

Уникальное музыкальное событие в клубе Алексея Козлова

В клубе Алексея Козлова на сцене Unplugged выступит проект «Somewhere Music Session», объединяющий музыкантов из Камеруна, Замбии и России. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для ценителей джаза, фьюжна и world music.

Неповторимое звучание

Проект «Somewhere Music Session» сочетает в себе уникальные этнические традиции трёх стран. Музыканты предлагают свежий взгляд на известные джазовые стандарты, а также reinterpretируют современные хиты фанка, госпел- и соул-музыки. Также в репертуаре можно услышать этнические композиции, которые окажутся диковинной экзотикой для российской публики.

Концерт без антракта

Важно отметить, что этот концерт проходит в одном отделении, без антракта, что позволит зрителям насладиться непрерывным музыкальным действием и глубже прочувствовать атмосферу звучания.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального волшебства и страсти на языке мелодий и ритмов!

Купить билет на концерт Somewhere Music Session

Помощь с билетами
Март
14 марта суббота
21:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Open mic: общение с залом. Алексей Стахович
18+
Юмор
Open mic: общение с залом. Алексей Стахович
5 марта в 19:00 Stand Up Патрики
от 1000 ₽
Сольный стендап-концерт Богдана Лисевского
18+
Юмор
Сольный стендап-концерт Богдана Лисевского
21 апреля в 19:00 Standup Café
от 1800 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
8 мая в 21:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше