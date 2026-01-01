В клубе Алексея Козлова на сцене Unplugged выступит проект «Somewhere Music Session», объединяющий музыкантов из Камеруна, Замбии и России. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для ценителей джаза, фьюжна и world music.
Проект «Somewhere Music Session» сочетает в себе уникальные этнические традиции трёх стран. Музыканты предлагают свежий взгляд на известные джазовые стандарты, а также reinterpretируют современные хиты фанка, госпел- и соул-музыки. Также в репертуаре можно услышать этнические композиции, которые окажутся диковинной экзотикой для российской публики.
Важно отметить, что этот концерт проходит в одном отделении, без антракта, что позволит зрителям насладиться непрерывным музыкальным действием и глубже прочувствовать атмосферу звучания.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального волшебства и страсти на языке мелодий и ритмов!