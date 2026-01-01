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Евгений Дятлов. Концертный роман. Продолжение
Билеты от 800₽
Киноафиша Евгений Дятлов. Концертный роман. Продолжение

Евгений Дятлов. Концертный роман. Продолжение

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Концерт Евгения Дятлова в Доме музыки

В Доме музыки в Москве пройдет концерт Евгения Дятлова, известного актера, певца и музыканта. Дятлов прославился не только своими ролями в кино и театре, но и запоминающимися музыкальными выступлениями, в которых звучат романсы и популярная песенная классика.

Музыкальная программа

В репертуаре артиста можно встретить такие произведения, как «Концертный роман», «Очи чёрные», «Дорогой длинною» и «В горнице». Программа концерта будет камерной, сосредоточенной на вокальном исполнении и лирическом репертуаре. Это событие станет настоящим подарком для поклонников эстрадной и авторской песни.

Секрет успеха

Евгений Дятлов — один из самых популярных исполнителей романсов на российской сцене, его концерты неизменно собирают полные залы. Как сам артист говорит: Петь для меня — все равно что дышать. Я не представляю другой работы, которая была бы для меня столь органична. Его задача на сцене — помогать зрителям сопереживать и открывать что-то новое.

Актуальность репертуара

В наше время романсы и душевные песни вновь обретают популярность, и вокальное творчество Дятлова получает заслуженное внимание. Он выбирает тематику неформатной, «честной» музыки, проверенной временем. В его программах звучат русский старинный и городской романс, народные песни разных народов, а также мелодии из кинофильмов и ретро-танго.

Тематика театра и музыки

Помимо музыкальной карьеры, Дятлов активно выступает в кино и драме. Он рассказывает о сложностях сочетания актерского и певческого таланта: В театре часто не удается передать все свои ощущения. Если бы я остался только в театре, я бы, наверное, вступил сам с собой в конфликт. Как певец, он ощущает большую свободу, позволяющую ему быть хозяином своего творчества, в отличие от коллективного пространства театра.

Не упустите возможность увидеть и услышать Евгения Дятлова, чье творчество продолжает покорять сердца зрителей!

Купить билет на концерт Евгений Дятлов. Концертный роман. Продолжение

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Февраль
17 февраля среда
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

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