Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск

Яркое выступление от ведущих комиков Петербурга и Москвы

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, в котором выступят только лучшие комики Санкт-Петербурга и Москвы! Эти артисты — участники известных ТВ и YouTube-шоу, а также сетевых программ на ТНТ, СТС и Labelcom. В этом шоу вас ждут жёсткие, чёрные шутки от опытных профессионалов стендап-комедии.

Программа и расписание

Пятница - Воскресенье: Эксклюзивные выступления с отборным и проверенным материалом.

Эксклюзивные выступления с отборным и проверенным материалом. Понедельник - Четверг: Проверочные концерты, включающие как готовый материал, так и новые шутки от опытных комиков.

Удобства и комфорт

Мероприятие проходит в ресторане с отменной кухней и баром, где предлагается широкий выбор напитков и закусок. В зале также будет доступен бар, а в соседних залах кинотеатров — рестораны.

Организация и рассадка

Рассадка: Администратор определит места при отсутствии схемы зала. Если схема зала доступна при покупке билета, рассадка осуществляется по выбранным местам.

Администратор определит места при отсутствии схемы зала. Если схема зала доступна при покупке билета, рассадка осуществляется по выбранным местам. Длительность мероприятия: 1,5 часа.

Интерактив и развлечения

Во время шоу ведущий будет активно общаться с залом в формате импровизации, добавляя элемент неожиданности и вовлеченности. Также предусмотрен розыгрыш бесплатных билетов.

О Stand_Lab

Stand_Lab — одно из крупнейших стендап-комьюнити России, где выступают как признанные звезды, так и новые таланты.