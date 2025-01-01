Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, в котором выступят только лучшие комики Санкт-Петербурга и Москвы! Эти артисты — участники известных ТВ и YouTube-шоу, а также сетевых программ на ТНТ, СТС и Labelcom. В этом шоу вас ждут жёсткие, чёрные шутки от опытных профессионалов стендап-комедии.
Программа и расписание
Удобства и комфорт
Мероприятие проходит в ресторане с отменной кухней и баром, где предлагается широкий выбор напитков и закусок. В зале также будет доступен бар, а в соседних залах кинотеатров — рестораны.
Организация и рассадка
Интерактив и развлечения
Во время шоу ведущий будет активно общаться с залом в формате импровизации, добавляя элемент неожиданности и вовлеченности. Также предусмотрен розыгрыш бесплатных билетов.
О Stand_Lab
Stand_Lab — одно из крупнейших стендап-комьюнити России, где выступают как признанные звезды, так и новые таланты.