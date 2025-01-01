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Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
Киноафиша Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск

Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск

Постановка
Москва 18+
Продолжительность 1,5 часа
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Яркое выступление от ведущих комиков Петербурга и Москвы

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, в котором выступят только лучшие комики Санкт-Петербурга и Москвы! Эти артисты — участники известных ТВ и YouTube-шоу, а также сетевых программ на ТНТ, СТС и Labelcom. В этом шоу вас ждут жёсткие, чёрные шутки от опытных профессионалов стендап-комедии.

Программа и расписание

  • Пятница - Воскресенье: Эксклюзивные выступления с отборным и проверенным материалом.
  • Понедельник - Четверг: Проверочные концерты, включающие как готовый материал, так и новые шутки от опытных комиков.

Удобства и комфорт

Мероприятие проходит в ресторане с отменной кухней и баром, где предлагается широкий выбор напитков и закусок. В зале также будет доступен бар, а в соседних залах кинотеатров — рестораны.

Организация и рассадка

  • Рассадка: Администратор определит места при отсутствии схемы зала. Если схема зала доступна при покупке билета, рассадка осуществляется по выбранным местам.
  • Длительность мероприятия: 1,5 часа.

Интерактив и развлечения

Во время шоу ведущий будет активно общаться с залом в формате импровизации, добавляя элемент неожиданности и вовлеченности. Также предусмотрен розыгрыш бесплатных билетов.

О Stand_Lab

Stand_Lab — одно из крупнейших стендап-комьюнити России, где выступают как признанные звезды, так и новые таланты.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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