Московский квартет саксофонистов

Музыка от классики до современности
Приглашаем вас на уникальный концерт Московского квартета саксофонистов, который представит программу, соединяющую эпохи и жанры классической и современной музыки. В исполнении квартета прозвучат произведения французских композиторов 17-18 веков, таких как Жан-Филипп Рамо и Иоганн Себастьян Бах, а также русские классики, среди которых Михаил Глинка и Пётр Чайковский. Особенность программы — традиционные классические произведения в уникальных современных транскрипциях для саксофонов.
Исполнители:
- Никита Зимин (сопрано саксофон)
- Тарас Гусаров (альт саксофон)
- Анастасия Коняева (тенор саксофон)
- Дмитрий Пинчук (баритон саксофон)
Программа концерта:
Пётр Ильич Чайковский
- Увертюра к балету Щелкунчик
- Детский альбом:
- Утренняя молитва
- Зимнее утро
- Игра в лошадки
- Мама
- Марш деревянных солдатиков
- Вальс
- Новая кукла
- Мазурка
- Российская песня
- Камаринская
- Полька
- Итальянская песня
- Старинная французская песня
- Немецкая песенка
- Неаполитанская песенка
- Нянина сказка
- Баба-Яга
- Сладкая грёза
Михаил Иванович Глинка
- Увертюра к опере Руслан и Людмила
- Краковяк из оперы Иван Сусанин
Иоганн Себастьян Бах
- Фуга соль минор для органа (переложение для квартета саксофонистов)
Жан-Филипп Рамо
- Plateé, Acte I, Scène VI: Orage (Опера Платея, акт 1, сцена 6: Гроза)
- Les Indes galantes: Nouvelle entrée les sauvages (Опера Галантная Индия: новая запись в дикой природе)
- Les Fêtes d’Hebe: Tambourin (Опера Праздники Эбэ: Тамбурин)
- Les Boréades: Première contredanse en rondeau (Опера Бореида: Первая контрданс в рондо)
Дмитрий Дмитриевич Шостакович
- Прелюдия и фуга №15 ре-бемоль мажор
Георгий Васильевич Свиридов
- Вальс из сюиты Метель
- Романс из сюиты Метель
- Тройка из сюиты Метель
- Время вперёд
Жан Матитта
Юрий Отвиновский (аранжировка)
- Лезгинка Чеченская
- Racing horse (Бегущая лошадь)
Этот концерт будет особенно интересен тем, кто хочет услышать знакомую классику в новом исполнении, а также познакомиться с произведениями современных композиторов. В уникальной программе квартета переплетаются разные эпохи, стили и звучания, создавая необыкновенную музыкальную атмосферу.