Московский квартет саксофонистов

Музыка от классики до современности

Приглашаем вас на уникальный концерт Московского квартета саксофонистов, который представит программу, соединяющую эпохи и жанры классической и современной музыки. В исполнении квартета прозвучат произведения французских композиторов 17-18 веков, таких как Жан-Филипп Рамо и Иоганн Себастьян Бах, а также русские классики, среди которых Михаил Глинка и Пётр Чайковский. Особенность программы — традиционные классические произведения в уникальных современных транскрипциях для саксофонов.

Исполнители:

Никита Зимин (сопрано саксофон)

Тарас Гусаров (альт саксофон)

Анастасия Коняева (тенор саксофон)

Дмитрий Пинчук (баритон саксофон)

Программа концерта:

Пётр Ильич Чайковский

Увертюра к балету Щелкунчик

Детский альбом: Утренняя молитва Зимнее утро Игра в лошадки Мама Марш деревянных солдатиков Вальс Новая кукла Мазурка Российская песня Камаринская Полька Итальянская песня Старинная французская песня Немецкая песенка Неаполитанская песенка Нянина сказка Баба-Яга Сладкая грёза



Михаил Иванович Глинка

Увертюра к опере Руслан и Людмила

Краковяк из оперы Иван Сусанин

Иоганн Себастьян Бах

Фуга соль минор для органа (переложение для квартета саксофонистов)

Жан-Филипп Рамо

Plateé, Acte I, Scène VI: Orage (Опера Платея, акт 1, сцена 6: Гроза)

Les Indes galantes: Nouvelle entrée les sauvages (Опера Галантная Индия: новая запись в дикой природе)

Les Fêtes d’Hebe: Tambourin (Опера Праздники Эбэ: Тамбурин)

Les Boréades: Première contredanse en rondeau (Опера Бореида: Первая контрданс в рондо)

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Прелюдия и фуга №15 ре-бемоль мажор

Георгий Васильевич Свиридов

Вальс из сюиты Метель

Романс из сюиты Метель

Тройка из сюиты Метель

Время вперёд

Жан Матитта

Китайский рэг

Юрий Отвиновский (аранжировка)

Лезгинка Чеченская

Racing horse (Бегущая лошадь)

Этот концерт будет особенно интересен тем, кто хочет услышать знакомую классику в новом исполнении, а также познакомиться с произведениями современных композиторов. В уникальной программе квартета переплетаются разные эпохи, стили и звучания, создавая необыкновенную музыкальную атмосферу.