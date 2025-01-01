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Московский квартет саксофонистов
Билеты от 1000₽
Киноафиша Московский квартет саксофонистов

Московский квартет саксофонистов

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка от классики до современности

Приглашаем вас на уникальный концерт Московского квартета саксофонистов, который представит программу, соединяющую эпохи и жанры классической и современной музыки. В исполнении квартета прозвучат произведения французских композиторов 17-18 веков, таких как Жан-Филипп Рамо и Иоганн Себастьян Бах, а также русские классики, среди которых Михаил Глинка и Пётр Чайковский. Особенность программы — традиционные классические произведения в уникальных современных транскрипциях для саксофонов.

Исполнители:

  • Никита Зимин (сопрано саксофон)
  • Тарас Гусаров (альт саксофон)
  • Анастасия Коняева (тенор саксофон)
  • Дмитрий Пинчук (баритон саксофон)

Программа концерта:

Пётр Ильич Чайковский

  • Увертюра к балету Щелкунчик
  • Детский альбом:
    • Утренняя молитва
    • Зимнее утро
    • Игра в лошадки
    • Мама
    • Марш деревянных солдатиков
    • Вальс
    • Новая кукла
    • Мазурка
    • Российская песня
    • Камаринская
    • Полька
    • Итальянская песня
    • Старинная французская песня
    • Немецкая песенка
    • Неаполитанская песенка
    • Нянина сказка
    • Баба-Яга
    • Сладкая грёза

Михаил Иванович Глинка

  • Увертюра к опере Руслан и Людмила
  • Краковяк из оперы Иван Сусанин

Иоганн Себастьян Бах

  • Фуга соль минор для органа (переложение для квартета саксофонистов)

Жан-Филипп Рамо

  • Plateé, Acte I, Scène VI: Orage (Опера Платея, акт 1, сцена 6: Гроза)
  • Les Indes galantes: Nouvelle entrée les sauvages (Опера Галантная Индия: новая запись в дикой природе)
  • Les Fêtes d’Hebe: Tambourin (Опера Праздники Эбэ: Тамбурин)
  • Les Boréades: Première contredanse en rondeau (Опера Бореида: Первая контрданс в рондо)

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

  • Прелюдия и фуга №15 ре-бемоль мажор

Георгий Васильевич Свиридов

  • Вальс из сюиты Метель
  • Романс из сюиты Метель
  • Тройка из сюиты Метель
  • Время вперёд

Жан Матитта

  • Китайский рэг

Юрий Отвиновский (аранжировка)

  • Лезгинка Чеченская
  • Racing horse (Бегущая лошадь)

Этот концерт будет особенно интересен тем, кто хочет услышать знакомую классику в новом исполнении, а также познакомиться с произведениями современных композиторов. В уникальной программе квартета переплетаются разные эпохи, стили и звучания, создавая необыкновенную музыкальную атмосферу.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Малый зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13, 1-й учебный корпус
19:00 от 1000 ₽

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