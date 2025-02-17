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Собор Парижской Богоматери
Киноафиша Собор Парижской Богоматери

Спектакль Собор Парижской Богоматери

Постановка
Михайловский театр 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Балет Ролана Пети по роману Виктора Гюго в Михайловском театре

В 2024 году Михайловский театр отмечает столетие со дня рождения знаменитого хореографа Ролана Пети, представляя на своей сцене его выдающееся творение — балет «Собор Парижской Богоматери». Этот спектакль, созданный под впечатлением от романа Виктора Гюго, рассказывает о любви и смерти, преданности и коварстве.

О спектакле

Ролан Пети стремился, чтобы зрители почувствовали трагический смысл произведения Гюго. Балет сосредоточен на судьбах четырех ключевых персонажей: прекрасной Эсмеральды, трогательного Квазимодо, коварного Фролло и эгоистичного Феба. Интересно, что сам хореограф впервые исполнил партию Квазимодо.

Мировая премьера этого балета состоялась в 1965 году на сцене Парижской оперы и мгновенно завоевала успех благодаря:

  • Яркой хореографии Ролана Пети.
  • Авангардной музыке Мориса Жарра.
  • Смелым костюмам знаменитого кутюрье Ива Сен-Лорана.
  • Великолепным декорациям известного художника театра и кино Рене Аллио.

«Собор Парижской Богоматери» стал одной из самых стильных постановок своего времени.

Современная интерпретация

В 2021 году Луиджи Бонино, хранитель традиций Ролана Пети и его близкий друг, перенес балет в Новосибирск. Именно этот спектакль Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) будет показан на сцене Михайловского театра.

Главные партии исполнят: Анжелина Воронцова, Приска Цайзель, Анастасия Соболева, Иван Зайцев, Виктор Лебедев, Никита Четвериков, Эрнест Латыпов, Данила Хамзин, Михаил Баталов.

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение в исполнении талантливых артистов!

Режиссер
Ролан Пети
В ролях
Анжелина Воронцова
Приска Цайзель
Анастасия Соболева
Иван Зайцев
Виктор Лебедев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 20000 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 3000 ₽ 18:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 26 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 27 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 4000 ₽

Фотографии

Собор Парижской Богоматери Собор Парижской Богоматери Собор Парижской Богоматери Собор Парижской Богоматери Собор Парижской Богоматери Собор Парижской Богоматери Собор Парижской Богоматери Собор Парижской Богоматери

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