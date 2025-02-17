Спектакль Собор Парижской Богоматери

Балет Ролана Пети по роману Виктора Гюго в Михайловском театре

В 2024 году Михайловский театр отмечает столетие со дня рождения знаменитого хореографа Ролана Пети, представляя на своей сцене его выдающееся творение — балет «Собор Парижской Богоматери». Этот спектакль, созданный под впечатлением от романа Виктора Гюго, рассказывает о любви и смерти, преданности и коварстве.

О спектакле

Ролан Пети стремился, чтобы зрители почувствовали трагический смысл произведения Гюго. Балет сосредоточен на судьбах четырех ключевых персонажей: прекрасной Эсмеральды, трогательного Квазимодо, коварного Фролло и эгоистичного Феба. Интересно, что сам хореограф впервые исполнил партию Квазимодо.

Мировая премьера этого балета состоялась в 1965 году на сцене Парижской оперы и мгновенно завоевала успех благодаря:

Яркой хореографии Ролана Пети.

Авангардной музыке Мориса Жарра.

Смелым костюмам знаменитого кутюрье Ива Сен-Лорана.

Великолепным декорациям известного художника театра и кино Рене Аллио.

«Собор Парижской Богоматери» стал одной из самых стильных постановок своего времени.

Современная интерпретация

В 2021 году Луиджи Бонино, хранитель традиций Ролана Пети и его близкий друг, перенес балет в Новосибирск. Именно этот спектакль Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) будет показан на сцене Михайловского театра.

Главные партии исполнят: Анжелина Воронцова, Приска Цайзель, Анастасия Соболева, Иван Зайцев, Виктор Лебедев, Никита Четвериков, Эрнест Латыпов, Данила Хамзин, Михаил Баталов.

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение в исполнении талантливых артистов!