Премьера спектакля Сергея Азеева по повести Евгения Ельчина «Сталинский нос»

Спектакль «Саша, не бойся!» — это трогательная и остроумная история о мальчике Саше, живущем в эпоху, когда страх и напряжение сковали общество. Над инсценировкой работали Константин Фёдоров и Сергей Азеев, превратив повесть Евгения Ельчина «Сталинский нос» в динамичную сценическую постановку, соединяющую приёмы драматического театра и театра кукол. В роли Саши выступает Стас Дёмин-Левийман, а его спутницей по истории становится Анна Лебедь-Кочеткова.

Почему стоит посмотреть

Это спектакль о храбрости маленького человека, вынужденного взрослеть в мире, полном страха и несправедливости. Через историю Саши зрители переживают эпоху, где люди молчали, боялись, прятались или, наоборот, пытались бороться. Как выживать в таком мире? Актуальность спектакля подчеркивает вечный вопрос — движется ли история по кругу, возвращая нас к неизменным страхам?

С тонким юмором и трагической глубиной постановка рассказывает о вечных дилеммах, с которыми сталкивается человечество. История маленького Саши с его фамилией Зайчик — не просто детская, но и философская. Ведь события могут быть и пугающе серьезными, и одновременно комичными, если взглянуть на них со стороны.