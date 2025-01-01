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Саша, не бойся!
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Спектакль Саша, не бойся!

Постановка
Скороход 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля Сергея Азеева по повести Евгения Ельчина «Сталинский нос»

Спектакль «Саша, не бойся!» — это трогательная и остроумная история о мальчике Саше, живущем в эпоху, когда страх и напряжение сковали общество. Над инсценировкой работали Константин Фёдоров и Сергей Азеев, превратив повесть Евгения Ельчина «Сталинский нос» в динамичную сценическую постановку, соединяющую приёмы драматического театра и театра кукол. В роли Саши выступает Стас Дёмин-Левийман, а его спутницей по истории становится Анна Лебедь-Кочеткова.

Почему стоит посмотреть

Это спектакль о храбрости маленького человека, вынужденного взрослеть в мире, полном страха и несправедливости. Через историю Саши зрители переживают эпоху, где люди молчали, боялись, прятались или, наоборот, пытались бороться. Как выживать в таком мире? Актуальность спектакля подчеркивает вечный вопрос — движется ли история по кругу, возвращая нас к неизменным страхам?

С тонким юмором и трагической глубиной постановка рассказывает о вечных дилеммах, с которыми сталкивается человечество. История маленького Саши с его фамилией Зайчик — не просто детская, но и философская. Ведь события могут быть и пугающе серьезными, и одновременно комичными, если взглянуть на них со стороны.

Режиссер
Сергей Азеев
В ролях
Анна Лебедь
Станислав Демин-Левийман

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
20:00 от 1400 ₽

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