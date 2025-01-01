Спектакль Эдит Пиаф. Padam!

Спектакль о великой Эдит Пиаф

Театр приглашает вас на спектакль, основанный на автобиографической книге великой французской певицы Эдит Пиаф «Моя жизнь». Это представление переносит зрителей в последние главы её судьбы — жизни, полной как ужасов, так и изумительных моментов.

О жизни Эдит Пиаф

Эдит Пиаф утверждала: «Самое главное — любить, быть любимой и быть в согласии с самой собой. Я так счастлива… Я бы хотела, чтобы это длилось долго-долго». В этой истории она возвращается к своим мечтам о счастье и юности, забывая о своих годах.

Атмосфера спектакля

Спектакль пройдет в уютной атмосфере бара, где сбор гостей начнется за час до начала представления. Заказы на напитки и еду можно будет сделать до и после спектакля, а также в антракте. Обратите внимание: обслуживание во время спектакля приостанавливается, чтобы не отвлекать зрителей от погружения в мир музыки и эмоций.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю о любви, страсти и борьбе!