Спектакль Звёздная карусель

Звёздная карусель: интерактивная астрономия для детей

«Звёздная карусель» — это увлекательная образовательная программа для детей в возрасте от 5 до 8 лет, проходящая в холле Большой Обсерватории Московского планетария. В её рамках маленькие участники познакомятся с небесными тайнами в компании сказочных персонажей — мудрого Звездочёта и любопытного Сверчка.

Знакомство с небом

В ходе занятия ребята узнают, сколько созвездий существует на небе и почему зодиакальные созвездия имеют особое значение. Это знание послужит интересным стартом для дальнейшего изучения астрономии.

Влияние вращения Земли

Дети откроют для себя, как вращение Земли влияет на вид звездного неба. Они узнают, сколько «кругосветных путешествий» на нашей планете они уже совершили. Это создаст основу для понимания сезонных изменений в небесной сфере.

Практическая часть

По итогам занятия каждый ребенок получит возможность самостоятельно составить свой первый научный отчет. Это станет настоящим шагом в мир научного познания и развития их любознательности.

Не упустите шанс подарить своему ребенку увлекательное знакомство с астрономией и удивительными звездами нашего неба!