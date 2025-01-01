Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
С любовью, Эрнест
Киноафиша С любовью, Эрнест

Спектакль С любовью, Эрнест

12+
Продолжительность 30 минут
Возраст 12+

О спектакле

Барный романтический аудиоспектакль с Хемингуэйем

Театр PROCESS представляет уникальный аудиоспектакль о настоящей любви и неожиданных шансах. Во время этого увлекательного погружения вы станете собеседником самого Эрнеста Хемингуэя.

Как это работает?

Вы садитесь за барную стойку, надеваете любимые наушники и включаете аудиоспектакль. За вашей спиной бармен готовит два безалкогольных коктейля, специально созданных командой ресторана Nolan для вашего опыта.

Ностальгия и романтика

Этот аудиоспектакль длится 30 минут, в течение которых вам будет предложено стать участником увлекательной беседы с легендой литературы. В этот момент Хемингуэй делится с вами невероятной историей из своей жизни, которая знакома лишь немногим.

Старина Эрни рассказывает о своей первой любви — моменте, который навсегда изменил его судьбу. Это воспоминание уводит его в самые трогательные и уязвимые годы юности.

Наслаждение моментом

После окончания спектакля вы можете насладиться эксклюзивными коктейлями или просто поразмышлять о пережитом опыте ещё 25 минут. Однако не забывайте, что другие зрители тоже ждут своей возможности встретиться с Хемингуэем.

Не упустите шанс стать частью этой незабываемой встречи!

Режиссер
Николай Гостюхин
В ролях
Олег Выходов

Купить билет на спектакль С любовью, Эрнест

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
11 декабря четверг
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 1760 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 1760 ₽
18 декабря четверг
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 1760 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 1760 ₽
24 декабря среда
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 1760 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 1760 ₽
21 января среда
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 1728 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 1728 ₽
21:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 1728 ₽
22 января четверг
19:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 1760 ₽
20:00
Шалом Шанхай Екатеринбург, 8 Марта, 4, цокольный этаж
от 1728 ₽

В ближайшие дни

Синий трактор в гостях у Деда Мороза
0+
Детский Детские елки Интерактивный Музыка
Синий трактор в гостях у Деда Мороза
4 января в 16:00 Синара-центр
от 1500 ₽
Царевна-лягушка
0+
Мюзикл Детский Премьера
Царевна-лягушка
24 декабря в 15:00 Свердловская детская филармония
от 700 ₽
Двенадцать месяцев. Экзамен снегурочки
6+
Детские елки
Двенадцать месяцев. Экзамен снегурочки
4 января в 13:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше