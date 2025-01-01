Спектакль С любовью, Эрнест

Барный романтический аудиоспектакль с Хемингуэйем

Театр PROCESS представляет уникальный аудиоспектакль о настоящей любви и неожиданных шансах. Во время этого увлекательного погружения вы станете собеседником самого Эрнеста Хемингуэя.

Как это работает?

Вы садитесь за барную стойку, надеваете любимые наушники и включаете аудиоспектакль. За вашей спиной бармен готовит два безалкогольных коктейля, специально созданных командой ресторана Nolan для вашего опыта.

Ностальгия и романтика

Этот аудиоспектакль длится 30 минут, в течение которых вам будет предложено стать участником увлекательной беседы с легендой литературы. В этот момент Хемингуэй делится с вами невероятной историей из своей жизни, которая знакома лишь немногим.

Старина Эрни рассказывает о своей первой любви — моменте, который навсегда изменил его судьбу. Это воспоминание уводит его в самые трогательные и уязвимые годы юности.

Наслаждение моментом

После окончания спектакля вы можете насладиться эксклюзивными коктейлями или просто поразмышлять о пережитом опыте ещё 25 минут. Однако не забывайте, что другие зрители тоже ждут своей возможности встретиться с Хемингуэем.

Не упустите шанс стать частью этой незабываемой встречи!