Спектакль Собака на сене

Собака на сене: комедия страстей и сомнений

Комедия Лопе де Вега «Собака на сене» вновь привлекает внимание зрителей! Главной героиней спектакля является надменная красавица Диана, которая оказалась в смятении. Ей предстоит сделать выбор между достойными женихами и любовной страстью к безродному ловеласу Теодоро. С другой стороны, сама любовь не уходит от Теодоро, который терзается между прелестной Марселой и властной хозяйкой.

На сцене развернется настоящая буря страстей и сомнений, где каждый персонаж будет стремиться к своим желаемым целям, претерпевая расставания, интриги и, конечно, нежные мечты. Все это — яркие эмоции, которые не оставят зрителей равнодушными.

Режиссура и музыкальное сопровождение

Спектакль поставлен режиссером Александром Коручековым. Перед началом зрителей будет радовать музыкальное приветствие, исполненное коллективом Губернаторского оркестра Московской области под руководством Сергея Пащенко.

В спектакле заняты: Диана Егорова, Анастасия Борисова, Дмитрий Карташов, Евгений Гомоной, Антон Соколов, Эдуард Айткулов, Василий Шмаков, Сергей Медведев, Кирилл Новышев, Елена Петрова, Юлия Романович, Алексей Веретин, Андрей Чанцев, Полина Галкина, Ирина Токмакова, Евгений Сыркин, Андрей Исаенков, Наталья Качалкина, Вера Шпак, Анна Петухова, Даниленко Алёна, Данилюк Катерина, Дворянский Алексей, Камакин Михаил, Кот Алиса, Кузнецов Максим, Мельников Тимофей, Суворов Руслан