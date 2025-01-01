Меню
Отпуск по ранению
Киноафиша Отпуск по ранению

Спектакль Отпуск по ранению

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Валерий Маркин
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Отпуск по ранению» в Самарском театре им. Горького. Война и мир в сердце молодого лейтенанта

По пьесе Вячеслава Кондратьева «Отпуск по ранению» зрители погружаются в судьбу 22-летнего московского парня, лейтенанта Володьки, который с первого дня войны оказался на фронте. Его храбрость в тяжелейших боях подо Ржевом была отмечена медалью «За отвагу». Однако, после ранения и госпиталя, он получает долгожданный отпуск и возвращается в родную столицу на целый месяц.

Лейтенант на фоне мирной жизни

Несмотря на возможность насладиться отдыхом, юный лейтенант не может свыкнуться с обыденной московской жизнью. Его внутренние переживания и воспоминания о войне сталкиваются с радостями мирного времени. Как он справится с этим контрастом? Как изменится его восприятие мира после пережитых ужасов войны?

Значение спектакля

Спектакль «Отпуск по ранению» поднимает важные вопросы о цене мира и о том, как война меняет людей. Зрители смогут увидеть не только личные переживания главного героя, но и осознать, как исторические события влияют на жизнь каждого из нас.

Не пропустите!

Приглашаем вас на этот трогательный спектакль, который заставляет задуматься о вечных ценностях и человеческой душе. Не упустите шанс стать свидетелем этой глубокосмысленной истории!

Расписание

