Спектакль «Отпуск по ранению» в Самарском театре им. Горького. Война и мир в сердце молодого лейтенанта

По пьесе Вячеслава Кондратьева «Отпуск по ранению» зрители погружаются в судьбу 22-летнего московского парня, лейтенанта Володьки, который с первого дня войны оказался на фронте. Его храбрость в тяжелейших боях подо Ржевом была отмечена медалью «За отвагу». Однако, после ранения и госпиталя, он получает долгожданный отпуск и возвращается в родную столицу на целый месяц.

Лейтенант на фоне мирной жизни

Несмотря на возможность насладиться отдыхом, юный лейтенант не может свыкнуться с обыденной московской жизнью. Его внутренние переживания и воспоминания о войне сталкиваются с радостями мирного времени. Как он справится с этим контрастом? Как изменится его восприятие мира после пережитых ужасов войны?

Значение спектакля

Спектакль «Отпуск по ранению» поднимает важные вопросы о цене мира и о том, как война меняет людей. Зрители смогут увидеть не только личные переживания главного героя, но и осознать, как исторические события влияют на жизнь каждого из нас.

