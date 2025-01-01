Меню
Русский характер
Киноафиша Русский характер

Спектакль Русский характер

12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля в театре-студии «Галифе»

«Что поделаешь, — мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере», — говорит А. Н. Толстой в своём одноимённом произведении. В этом контексте театра-студия «Галифе» приглашает зрителей на спектакль, который затрагивает глубинные темы мужества, любви и подвига русского человека во время Великой Отечественной войны.

История, вне времени и пространства

Спектакль рассказывает о Человеке, который стал символом стойкости и смелости в самые тяжёлые времена. Это не просто история о войне — это история о человеческой судьбе, о том, как дух и любовь способны преодолевать любые испытания.

Что ожидать от спектакля

Артисты театра «Галифе» обещают зрителям погружение в атмосферу той эпохи, полную драматических событий и искренних чувств. Каждый актёр вложит частичку своего сердца в эту историю, чтобы донести до зрителей важные ценности, которые остаются актуальными и сегодня.

Не пропустите!

Премьера спектакля состоится в ближайшую субботу. Не упустите возможность увидеть этот трогательный и вдохновляющий спектакль, который оставит след в вашем сердце.

Приходите в театр-студию «Галифе» и станьте частью этой важной истории о силе духа и любви!

