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Тартюф
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Спектакль Тартюф

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Александр Кузин
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Классика Мольера в роскошной визуальной интерпретации

«Тартюф» — это та самая интерпретация классики, о которой мечтает каждый театральный зритель. Спектакль обещает зрителям роскошные костюмы, поражающие воображение декорации и блестящие актёрские работы.

Сюжет: В ловушке интриг

Хитроумный интриган и фальшивый святоша Тартюф проникает в семью Оргона, богатого буржуа, который неожиданно начинает «думать о душе». Постепенно сладкие речи Тартюфа захватывают мысли и сердце Оргона. Это приводит к тому, что он забывает об осторожности и теряет любовь к родным.

Интересные факты о спектакле

  • «Тартюф» был написан Мольером в 1664 году и до сих пор остается актуальным, поднимая вопросы о лицемерии и моральности.
  • Спектакль стал основой для множества интерпретаций, и каждая новая версия привносит что-то уникальное.
  • В театре, где идет этот спектакль, активно используются современные технологии для создания уникального визуального опыта.

Почему стоит посетить?

Если вы ищете спектакль, который не только развлекает, но и заставляет задуматься, «Тартюф» — идеальный выбор. Это возможность увидеть, как классика может быть переосмыслена в современном контексте, при этом сохраняя свою глубину и актуальность.

Не упустите шанс погрузиться в мир театра, где каждый персонаж и каждая сцена пронизаны захватывающей игрой актёров и мастерством постановки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 17 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽
Самара, 9 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽

Фотографии

Тартюф Тартюф Тартюф Тартюф

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