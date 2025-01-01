Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сказка о капризной принцессе и короле лягушек
Билеты от 1200₽
Киноафиша Сказка о капризной принцессе и короле лягушек

Спектакль Сказка о капризной принцессе и короле лягушек

Постановка
Московский открытый театр кукол 0+
Режиссер Петр Васильев
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Забавная и поучительная история о Принцессе

Эта история может звучать как классическая сказка о капризной Принцессе, но она далеко не так скучна и назидательна, как может показаться! Принцесса, хотя и избалованная и капризная, однажды встречает загадочного обитателя Королевского пруда — Повелителя Всех Лягушек, который подарит ей весьма необычный подарок. Этот момент изменит все её представление о мире и, конечно, о самой себе.

Любовь к сказкам, Фрейлины и уличные артисты
В сказке есть ещё и Принц, который обожает сказки, и Фрейлины, которые не могут обходиться без весёлых шалостей и постоянных переругиваний. Но самая главная особенность спектакля — это три уличных артиста, которые разыграют эту историю. Они не просто рассказывают её — они её играют, используя куклы, музыкальные инструменты, акробатические номера и песенки. Каждый элемент их представления — это не только часть сюжета, но и способ привлечь внимание зрителей.

Как уличные артисты привлекают внимание
Не забывайте, что для уличных артистов важен заработок, и если зрители не будут заинтересованы, они останутся голодными. Поэтому артисты устраивают такое захватывающее действие, которое привлекает внимание с первого взгляда и делает историю не только поучительной, но и по-настоящему забавной и удивительной. Вы можете начать смотреть её с любого места, и вас обязательно увлечет происходящее!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
17:00 от 1200 ₽

Фотографии

Сказка о капризной принцессе и короле лягушек Сказка о капризной принцессе и короле лягушек Сказка о капризной принцессе и короле лягушек Сказка о капризной принцессе и короле лягушек Сказка о капризной принцессе и короле лягушек Сказка о капризной принцессе и короле лягушек

В ближайшие дни

Пешком по радуге
0+
Детский Иммерсивный
Пешком по радуге
9 сентября в 11:00 Музей Буратино-Пиноккио
от 1200 ₽
Театр Лисы Алисы и Кота Базилио
6+
Детский Иммерсивный
Театр Лисы Алисы и Кота Базилио
25 сентября в 15:30 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
Tout paye, или Все оплачено
16+
Комедия
Tout paye, или Все оплачено
4 октября в 19:00 Ленком Марка Захарова
от 1100 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше