Пётр I
Киноафиша Пётр I

Спектакль Пётр I

Постановка
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 16+
Возраст 16+

О спектакле

Мировая премьера мюзикла о Петре I в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представляет мировую премьеру первого русско-американского мюзикла, посвящённого жизни и деятельности выдающегося российского императора Петра I. Постановка приурочена к 350-летию со дня рождения Петра, которое отмечалось в России в 2022 году.

Сложный образ императора

Авторы мюзикла — известный американский композитор Фрэнк Уайлдхорн и российский драматург Константин Рубинский — стремятся показать сложность и противоречивость характера Петра I. Вместо идеализированного образа монарха на сцене предстанет земной человек с его мечтами, сомнениями и стремлением к прогрессу.

Исторический контекст

Произведение исследует жизненный путь Петра от 10 лет, когда он стал царём, до основания Санкт-Петербурга — одного из самых прекрасных городов мира и самой длинной исторической столицы России. Через призму биографии императора театр поднимает важные вопросы о его реформаторской деятельности и значении для страны.

Команда постановки

Музыкальное сопровождение в мюзикле обеспечит дирижёр Алексей Нефёдов, а сценографию разработает народный художник России Вячеслав Окунев. Хореографом выступит Надежда Калинина, обеспечивая визуальную гармонию с музыкальным рядом.

Актерский состав

На сцене театра зрителей ждёт богатый актёрский состав, включая:

  • Кирилла Гордеева
  • Наталию Диевскую
  • Марию Плужникову
  • Анастасию Вишневскую
  • Дарью Бурлюкало
  • Ивана Ожогина
  • Алексея Штыкова
  • Наталию Быстрову
  • Юлию Дякину
  • Дарью Январину
  • Дмитрия Ермака
  • Александра Суханова
  • Евгения Ширикова
  • Марию Лагацкую-Зимину
  • Агату Вавилову
  • Антона Авдеева
  • Александра Леногова

Режиссёр

Режиссером постановки выступит Юрий Александров, известный своими яркими театральными работами.

Это событие станет важной вехой в театральной жизни России и привлечёт внимание как любителей истории, так и ценителей музыкального театра.

В ролях
Иван Ожогин
Агата Вавилова
Дарья Бурлюкало
Кирилл Гордеев
Антон Авдеев

В других городах
Декабрь
Февраль
Март
16 декабря вторник
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 800 ₽
17 декабря среда
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 800 ₽
11 февраля среда
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 800 ₽
12 февраля четверг
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 800 ₽
4 марта среда
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 800 ₽
5 марта четверг
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 800 ₽

Фотографии

Пётр I Пётр I Пётр I Пётр I Пётр I

