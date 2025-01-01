Спектакль Пётр I

Мировая премьера мюзикла о Петре I в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представляет мировую премьеру первого русско-американского мюзикла, посвящённого жизни и деятельности выдающегося российского императора Петра I. Постановка приурочена к 350-летию со дня рождения Петра, которое отмечалось в России в 2022 году.

Сложный образ императора

Авторы мюзикла — известный американский композитор Фрэнк Уайлдхорн и российский драматург Константин Рубинский — стремятся показать сложность и противоречивость характера Петра I. Вместо идеализированного образа монарха на сцене предстанет земной человек с его мечтами, сомнениями и стремлением к прогрессу.

Исторический контекст

Произведение исследует жизненный путь Петра от 10 лет, когда он стал царём, до основания Санкт-Петербурга — одного из самых прекрасных городов мира и самой длинной исторической столицы России. Через призму биографии императора театр поднимает важные вопросы о его реформаторской деятельности и значении для страны.

Команда постановки

Музыкальное сопровождение в мюзикле обеспечит дирижёр Алексей Нефёдов, а сценографию разработает народный художник России Вячеслав Окунев. Хореографом выступит Надежда Калинина, обеспечивая визуальную гармонию с музыкальным рядом.

Актерский состав

На сцене театра зрителей ждёт богатый актёрский состав, включая:

Режиссёр

Режиссером постановки выступит Юрий Александров, известный своими яркими театральными работами.

Это событие станет важной вехой в театральной жизни России и привлечёт внимание как любителей истории, так и ценителей музыкального театра.