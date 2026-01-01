Спектакль Сказка о крылатом льве и скрипаче Антонио

Спектакль о крылатом льве и скрипаче Антонио в Екатерининском собрании

В Екатерининском собрании состоится уникальный спектакль, вдохновленный сказкой о крылатом льве и скрипаче Антонио. Этот музыкальный проект обещает стать настоящим праздником для любителей театра и музыки.

Создатели и участники

Автор и ведущая спектакля — Ольга Пикколо. Художником выступает Анастасия Яркова. На сцене также можно будет увидеть талантливых артистов Мариинского театра: Александра Широкова на скрипке и Наталью Капустину на флейте и блокфлейте. В качестве сопровождения выступит Светлана Таипова на фортепиано, а своих артистов добавят учащиеся Детской музыкальной школы «Пикколо».

Продолжительность и советы зрителям

Спектакль продлится всего 35-45 минут, что делает его идеальным для семейного просмотра. Рекомендуем приобрести билеты для каждого зрителя, независимо от возраста, чтобы обеспечить всем полноценное театральное удовольствие.