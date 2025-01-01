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Слово о полку Игореве
Билеты от 800₽
Киноафиша Слово о полку Игореве

Спектакль Слово о полку Игореве

Постановка
Историко-этнографический театр 6+
Режиссер Михаил Мизюков
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Слово о полку Игореве»: возрождение древнерусского эпоса

Основная идея спектакля «Слово о полку Игореве» заключается в стремлении к единству Русской земли. Он отражает соборность и силу народа в противовес ослаблению и раздроблению государства, вызванному усобицами князей-феодалов.

Режиссёр и художник сталкиваются с непростой задачей: превратить прозаический или поэтический текст «Слова» в захватывающее сценическое действо. Как же сделать героический эпос ярким и живым? Здесь на помощь приходит богатая лексика оригинала, полная удивительных метафор.

Звуковая палитра спектакля

В тексте «Слова» встречаются уникальные обозначения голосов птиц, такие как «говор» галок, «текот» дятлов, «крик» лебедей и «щекот» соловьев. Эти элементы служат подсказками для создания звукового и музыкального ряда спектакля. Он должен сочетать в себе многообразие природного и духовного, фольклорного и поэтического.

Спектакль основан на древних знаменных распевах и раннем русском многоголосии, что придаёт ему уникальное звучание. Это позволит зрителям погрузиться в атмосферу древнерусской культуры и ощутить её величие.

Что ожидать от постановки?

Зрителей ждёт не только визуальное, но и звуковое наслаждение. Современные интерпретации классических мотивов и оригинальные музыкальные решения создадут незабываемую атмосферу. Спектакль «Слово о полку Игореве» станет настоящим праздником для любителей театра и истории.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
19:00 от 800 ₽
28 сентября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
18:00 от 800 ₽
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