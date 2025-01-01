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Обыкновенная история
Билеты от 1000₽
Киноафиша Обыкновенная история

Спектакль Обыкновенная история

Постановка
Сфера 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

О поиске счастья, выборе жизненного пути, любви и утраченных иллюзиях

Театр «Сфера» продолжает удивлять зрителей новыми формами и актуальными литературными материалами, не забывая при этом о традициях классического русского театра. В центре внимания — новая постановка народного артиста России Александра Коршунова, которая выделяется глубиной раскрытия подлинного авторского слова и тонкими актерскими работами.

Постановка

«Обыкновенная история» — это трогательный и искренний спектакль, основанный на одноименном произведении Ивана Гончарова. Романтичный юноша Александр Адуев приезжает из провинции в Петербург к своему успешному и богатому дяде. Здесь он сталкивается с реалиями жизни расчетливых и прагматичных горожан, что приводит его к поиску счастья, выбору жизненного пути и размышлению о любви и утраченных иллюзиях.

Творческая команда

Постановка отличается психологизмом, лаконичностью сценографии и музыкального оформления. Каждый элемент спектакля тщательно продуман, что позволяет погрузить зрителей в атмосферу произведения и передать все нюансы внутреннего мира героев.

Интересные факты

  • Спектакль основан на произведении Ивана Гончарова, которое было написано в 1859 году.
  • Александр Коршунов — известный театральный режиссер, чьи работы получают высокие оценки как критиков, так и зрителей.
  • Театр «Сфера» славится своим инновационным подходом к классике и постоянным поиском новых выразительных средств.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который станет не только театрализованным представлением, но и глубоким размышлением о жизни и человеческих чувствах.

Режиссер
Александр Коршунов
В ролях
Дмитрий Ячевский
Ирина Мреженова
Ирина Сидорова
Денис Береснев
Дмитрий Бероев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
18:00 от 2500 ₽
4 октября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
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19 октября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Обыкновенная история Обыкновенная история Обыкновенная история Обыкновенная история Обыкновенная история Обыкновенная история

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