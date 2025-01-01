Спектакль Русланова

Музыкальная драма

«Русланова» — музыкальная драма, постановка Романа Шаляпина по пьесе «По морозу босиком, или Женщина, которая спела страну» драматургов Ольги Михайловой и Елены Исаевой. Это биографическая история о судьбе советской певицы Лидии Руслановой, пережившей революцию, Гражданскую и Отечественную войны, прошедшей лагерь, и ставшей любимицей зрителей благодаря невероятной популярности.

Сюжет и персонаж

Лидия Русланова была не только талантливой и сильной женщиной, но и умела выживать в любых условиях. Она прошла через множество испытаний и осталась в памяти зрителей как неординарная личность, сумевшая пережить тяжелейшие события и сохранить свою популярность.

Режиссерская концепция

Режиссер Роман Шаляпин акцентирует внимание на том, что постановка не следует традиционному подходу в рассказе о Руслановой через известных исторических персонажей. Вместо этого действие происходит в кабинете директора театра, где история рассказывается через взаимодействие артистов, музыкантов и пьесы. В спектакле не воссоздаются реальные локации, а делается акцент на попытке осмыслить исторические факты, учитывая как контекст прошлого, так и современность.

Музыка как герой спектакля

Композитор Артём Тульчинский предложил новое прочтение классических песен, чтобы привлечь внимание и более молодого зрителя, который, возможно, не знаком с именем Лидии Руслановой. Музыка в спектакле играет важную роль и становится одним из главных героев, задавая камертон всему происходящему.

Проект и поддержка

Постановка «Русланова» была осуществлена на средства гранта Президента РФ, выданного студенту 4-го курса Школы-студии МХАТ Алексею Сошникову для проекта «Постановка спектаклей по современным историческим пьесам “Открытая история”».